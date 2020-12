Κορονοϊός: Απόρρητα έγγραφα καίνε την Κίνα - Απέκρυψε πληροφορίες από τον Οκτώβριο του 2019

Έγγραφα που διέρρευσαν από την Κίνα αποκαλύπτουν πως η χώρα έκανε κακή διαχείριση του κορονοϊού στις πρώτες φάσεις της πανδημίας.



Στις 10 Φεβρουαρίου, τη μέρα που συνομίλησε με τηλεδιάσκεψη από το Πεκίνο ο πρόεδρος Ξι Τζινπίνγκ με ιατρονοσηλευτικό προσωπικό της Ουχάν για να τους συγχαρεί, η Κίνα ανακοίνωνε επισήμως 2.478 νέα κρούσματα.



Αυξάνοντας έτσι τον συνολικό παγκόσμιο αριθμό των κρουσμάτων στα 40.000, αν και λιγότερα από 400 είχαν σημειωθεί εκτός ηπειρωτικής Κίνας.



Το CNN αποκαλύπτει τώρα, παραθέτοντας επίσημα ντοκουμέντα που διακινούνταν στο εσωτερικό της Κίνας, ότι αυτό ήταν μέρος μόνο της όλης εικόνας.



Στο απόρρητο έγγραφο που εξασφάλισε το CNN, όπου γράφει «εσωτερικό υπόμνημα, παρακαλώ να μείνει εμπιστευτικό», οι τοπικές υγειονομικές αρχές της επαρχίας Χουμπέι, όπου και πρωτοεκδηλώθηκε ο κορονοϊός, μιλούν για 5.918 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα εκείνη τη μέρα (10 Φεβρουαρίου), πάνω από τα διπλάσια δηλαδή από την επίσημη καταγραφή.



Το σύστημα καταγραφής της Κίνας παρουσιάζει μεγάλες αποκλίσεις, καθώς σύμφωνα με το CNN οι Κινέζοι είχαν υποεκτιμήσει το μέγεθος της απειλής.



Η απόρρητη έκθεση των 117 σελίδων που διέρρευσε από το Επαρχιακό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Λοιμώξεων της Χουμπέι δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας, σύμφωνα πάντα με το CNN που την έχει στα χέρια του.



Η Κίνα ανέφερε σταθερά λιγότερα κρούσματα από τα πραγματικά κατά τα πρώτα στάδια της πανδημίας, ακόμη και λιγότερα από τα μισά. Αυτό συνέβαινε και γιατί υποτιμούσε τη σοβαρότητα του ιού και γιατί δεν μπορούσε να εντοπίσει γρήγορα τα νέα κρούσματα χωρίς ικανοποιητικά τεστ.



Δεν είναι ωστόσο η πρώτη φορά που κατηγορείται το Πεκίνο για υποκαταγραφή των κρουσμάτων, πλέον όμως φαίνεται να υπάρχουν και ντοκουμέντα.



Στις 7 Μαρτίου, για παράδειγμα, η Χουμπέι κατέγραφε συνολικούς θανάτους 2.986 ανθρώπων, τα πραγματικά νούμερα ήταν ωστόσο 3.456. Αυτά ήταν τα νούμερα που έδινε η Κίνα στην κυκλοφορία και σύμφωνα με αυτά έπαιρνε κάθε κράτος τις δικές του αποφάσεις.



Η υποβάθμιση και της σοβαρότητας και του αριθμού των κρουσμάτων ίσως έδωσε πλαστά στοιχεία στους παγκόσμιους ηγέτες, όσο εκείνοι χάραζαν τις δικές τους στρατηγικές για τη μάχη με την πανδημία.

