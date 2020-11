Δύτες ανακάλυψαν κατά τύχη σκελετό από το μεσαίωνα με τα ρούχα και το σπαθί του

Οι ομάδα δυτών που είχε βουτήξει στα θεμέλια μιας μεγάλης ξύλινης γέφυρας μέσα στη λίμνη Ασβέτζα στη Λιθουανία για να τα ελέγξει και να κάνει εργασίες υποστύλωσης, τα έχασε όταν διαπίστωσε ότι κάτω από ένα στρώμα λάσπης υπήρχε ένας σκελετός.

Κοιτάζοντας καλύτερα διαπίστωσαν ότι ο σκελετός αυτός ήταν ντυμένος στρατιώτης του μεσαίωνα, φορούσε ρούχα, γάντια, μπότες και κρατούσε στα χέρια του ακόμη από τότε το μεγάλο σπαθί του.

Αμέσως ενημέρωσαν την αρχαιολογική υπηρεσία και όταν οι δύτες της βούτηξαν επιβεβαίωσαν το γεγονός. Στη Λιθουανία και γενικότερα στις χώρες της Βαλτικής ευρήματα από την μεσαιωνική περίοδο είναι κάτι το συνηθισμένο αλλά πρώτη φορά βρήκαν κάτι καλοδιατηρημένο κάτω από το νερό.

Όπως δήλωσε στο Baltic News Service η ερευνήτρια του πανεπιστημίου Κλαϊπέντα, Έλενα Πρκανκένατε, τα ευρήματα εντοπίστηκαν κάτω από ένα στρώμα στην οποία γίνονται εργασίες.

Κανείς δεν κάνει σενάρια για το τι προκάλεσε το θάνατο του μεσαιωνικού ιππότη και οι αρχαιολόγοι πάντως λένε ότι θα επιχειρήσουν να «διαβάσουν» την ιστορία που κρύβει αυτός ο σκελετός.

The remains of a medieval soldier and his weapons are discovered during bridge construction at a Lithuanian lake.https://t.co/wrou6MsvDg#Archaeology #Lithuania #Artifacts pic.twitter.com/Bb8XE0Wffs