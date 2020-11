Συναγερμός στη Γεωργία: Ένοπλοι κρατούν 10 ομήρους σε γραφείο

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές της Γεωργίας καθώς σύμφωνα με το Sputnik που επικαλείται ένα τοπικό Μέσο, είναι σε εξέλιξη ομηρεία σε γραφείο οργανισμού μικροχρηματοδότησης στην πόλη Τμπιλίσι.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον δέκα ομήρους ενώ οι εικόνες από το σημείο δείχνουν μεγάλες αστυνομικές δυνάμεις. Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται το Sputnik οι δράστες είναι παραπάνω από ένας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Αρχές κατάφεραν να απελευθερώσουν δύο άτομα από τους ομήρους.

Παρόλα αυτά, οι υπόλοιποι παραμένουν μέσα στο κτήριο της εταιρείας NBC Business Capital στη λεωφόρο Tzsereteli.

