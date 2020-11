Personal trainer κρίθηκε σημαντική απειλή για τις γυναίκες και οδηγήθηκε για 3 χρόνια στη φυλακή

Ο βρετανός personal trainer Michael Howe καταδικάστηκε πρόσφατα σε ποινή φυλάκισης, όταν η πρόεδρος του δικαστηρίου έκρινε πως είναι «σημαντική απειλή για τις γυναίκες».

Η νέα υπόθεση που τον έφερε στο εδώλιο ήταν ο ξυλοδαρμός της τελευταίας του συντρόφου, την οποία κλοτσούσε επανειλημμένως λέγοντάς της πως χρειάζεται πειθαρχία.

Σύμφωνα με το δικαστήριο, δεν ενημέρωσε επίσης την αστυνομία ότι έβγαινε με νέα σύντροφο, όπως προέβλεπαν οι όροι της αναστολής του. Ούτε και την κοπέλα ενημέρωσε για το βαρύ ιστορικό που έχει.

Ο Howe γυμνάζει πελάτες στο Μερσεϊσάιντ της Αγγλίας και ισχυρίζεται πως «ο απόλυτος στόχος είναι να μεταμορφώσω και να βελτιώσω τις ζωές τους».

Η δικαστής είπε βέβαια πως είναι σαδιστής, και μάλιστα κατ’ εξακολούθηση, καθώς αρέσκεται να βγάζει τον θυμό του στα θύματά του, γυναίκες που «είχαν την ατυχία», όπως είπε η δικαστής Louise Brandon, να βγαίνουν μαζί του.

Του έριξε 2 χρόνια και 8 μήνες φυλακή, αυξάνοντας κι άλλο το φορτωμένο ποινικό μητρώο του, που έχει 11 καταδίκες για 27 αδικήματα, μεταξύ αυτών και «αναρίθμητες επιθέσεις σε συντρόφους», είπε η πρόεδρος στο δικαστήριο του Λίβερπουλ.

«Χρειάζεσαι πειθαρχία, είσαι κακομαθημένη. Αν δεν έχεις πειθαρχία, δεν θα μάθεις ποτέ», είπε, σύμφωνα με την εισαγγελέα, στην τελευταία του σύντροφο πριν την κακοποιήσει σωματικά, «έχεις πρόβλημα συμπεριφοράς και χρειάζεσαι ξύλο».

Όπως και στα ασφαλιστικά μέτρα για τις προηγούμενες κακοποιημένες φίλες του, η δικαστής του απαγόρευσε να βρεθεί κοντά στο νέο του θύμα για τα επόμενα 5 χρόνια...

