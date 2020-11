Τραμπ: Μεγάλη νίκη - θέλουν να μας κλέψουν. Νικάμε είπε κι ο Μπάιντεν

Εν μέσω κορναρισμάτων και επευφημιών, στην πρώτη δήλωσή του από το Ντελαγουέαρ, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας στους ψηφοφόρους του, ευχαριστώντας τους για την υπομονή τους και τη συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικασία.



«Το ξέραμε πως θα τραβούσε πολύ, νιώθουμε καλά για το πού βρισκόμαστε, πιστεύουμε πως είμαστε σε τροχιά νίκης» είπε ο Μπάιντεν, ο οποίος ανέβηκε στο βάθρο με τη σύζυγό του Τζιλ.



«Το ξέραμε λόγω των επιστολικών ψήφων πως θα έπαιρνε ώρες αυτή η διαδικασία, θα πρέπει να είμαστε υπομονετικοί, δεν θα ξέρουμε το αποτέλεσμα μέχρι να μετρηθεί κάθε ψήφος, κάθε ψηφοδέλτιο» συνέχισε.



«Έχουμε αυτοπεποίθηση για την Αριζόνα, μόλις κερδίσαμε τη Μινεσότα, παραμένουμε στο παιχνίδι στην Τζόρτζια, κάτι που δεν περιμέναμε, έχουμε αυτοπεποίθηση για το Ουισκόνσιν και το Μίσιγκαν»πρόσθεσε, ενώ εκτίμησε πως θα περάσει στους Δημοκρατικούς και η πολιτεία - κλειδί της Πενσιλβάνια, επαναλαμβάνοντας πως θα πάρει ώρες να μετρηθούν όλες οι ψήφοι.



Ο Μπάιντεν εκτίμησε πως ο νωρίτερο που θα γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα θα είναι την Τετάρτη το πρωί- ώρα Αμερικής- υπογραμμίζοντας πως δεν είναι θέμα δικό του ή του Τραμπ να ανακηρύξουν εαυτούς νικητές, αλλά πρόκειται για απόφαση του αμερικανικού λαού.



«Είμαι αισιόδοξος για το αποτέλεσμα, σας ευχαριστώ όλους, είμαι ευγνώμων προς όλους που συμμετείχαν σε αυτή την εκλογική διαδικασία. Κρατήστε την πίστη σας, θα κερδίσουμε, η υπομονή σας είναι φοβερή» κατέληξε.

Την ώρα που ο Μπάιντεν μιλούσε ζωντανά στο Ντέλαγουερ, προβλέποντας νίκη, ο Τραμπ τουίταρε «μεγάλη κλεψιά, έχω πάρει μεγάλη νίκη, θα τα πω όλα σε λίγο!»

«ΜΕΓΑΛΗ νίκη. Προσπαθούν να μας κλέψουν τις εκλογές, είμαστε μπροστά. Θα κάνω δήλωση σε λίγο» τουίταρε ο Τραμπ την ώρα που ο Μπάιντεν έλεγε από το Ντέλαγουερ «είμαστε σε τροχιά νίκης»!

Σε θρίλερ για γερά νεύρα, όπως αναμενόταν, εξελίσσονται οι εκλογές στις ΗΠΑ με τον Μπάιντεν να έχει 215 εκλέκτορες και τον Τραμπ 165.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!