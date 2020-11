Εκλογές ΗΠΑ 2020: Αρχισαν να ψηφίζουν οι Αμερικάνοι

Άνοιξαν λίγο μετά τις 7 το πρωί (τοπική ώρα) οι κάλπες στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στις ανατολικές πολιτείες, καθώς οι δυτικές είναι ακόμα τρεις ώρες πίσω.

Ήδη από τα πρώτα λεπτά, η συμμετοχή είναι αρκετά μεγάλη και, μάλιστα, προβλέπεται όσο η μέρα προχωρά, να αυξάνεται όλο και περισσότερο. Οι Αμερικανοί πολίτες προσέρχονται στα εκλογικά κέντρα και ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα, με τους περισσότερους να φορούν μάσκες και να τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις.

Τραμπ-Μπάιντεν 1-1, στα δύο πρώτα χωριά που ανακοίνωσαν αποτελέσματα

Ξεκίνησε η ψηφοφορία για τις αμερικανικές εκλογές, με τα πρώτα αποτελέσματα να έρχονται από δύο χωριά του Νιου Χαμσάιρ με συνολικό πληθυσμό 26 ατόμων.

Το Ντίξβιλ Νοτς, κοντά στα σύνορα των ΗΠΑ με τον Καναδά, ανακοίνωσε το τελικό αποτέλεσμα, με τον Τζο Μπάιντεν να εξασφαλίζει και τις πέντε ψήφους. Το χωριό αυτό ήταν από τα πρώτα στις ΗΠΑ που ανακοινώνουν εκλογικά αποτελέσματα εδώ και έξι δεκαετίες και εκείνο που χάρισε στη Χίλαρι Κλίντον μία από τις πρώτες νίκες της, πριν από τέσσερα χρόνια.

Στο Μίλσφιλντ, ωστόσο, 20 χιλιόμετρα μακριά, ο Τραμπ εξασφάλισε 16 ψήφους και ο Μπάιντεν πέντε.

Η εκλογική νομοθεσία στο Νιου Χαμσάιρ επιτρέπει σε κοινότητες με πληθυσμό κάτω των 100 ατόμων να ανοίγουν τα εκλογικά κέντρα τα μεσάνυχτα και να τα κλείνουν μόλις όλοι οι ψηφοφόροι έχουν ασκήσει το εκλογικό τους δικαίωμα.

Τα περισσότερα εκλογικά κέντρα στην ανατολική Ακτή των ΗΠΑ θα ανοίξουν σήμερα στις 06:00 ή στις 07:00 τοπική ώρα, αλλά ήδη, λόγω των μέτρων για την αποφυγή συνωστισμού, έχουν ψηφίσει με επιστολικές ψήφους σχεδόν 100.000.000 Αμερικανοί.

