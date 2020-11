Παγκόσμιο σοκ στη Βιέννη: Ο ζωσμένος με εκρηκτικά τρομοκράτης πυροβολεί εν ψυχρώ το θύμα του (ΠΡΟΣΟΧΗ, σκληρό βίντεο)

Ένα σοκαριστικό βίντεο είδε το φως της δημοσιότητας πριν από λίγο με έναν εκ των τρομοκρατών να δολοφονεί εν ψυχρώ ένα άτομο και, μάλιστα, να γυρίζει για να τον αποτελειώσει.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Kronen Zeitung ένας εκ των δραστών της επίθεσης στη Βιέννη αυτοκτόνησε ανατινάζοντας ζώνη με εκρηκτικά.



Η αστυνομία πιστεύει πως δεν έδρασε μόνος του καθώς επιθέσεις εκδηλώθηκαν και αε άλλα σημεία της πόλης, με τις αρχές να πιστεύουν πως έως και 7 τρομοκράτες είναι διασκορπισμένοι μέσα στην πόλη.

Exclusive video of the shooting from the first moments of the attack in Vienna, Austria#Vienna @BittonRosen pic.twitter.com/BDDHIcnTBK