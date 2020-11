Συναγερμός στη Βιέννη: Επίθεση με πυροβολισμούς σε συναγωγή

Για επίθεση σε συναγωγή και για πυροβολισμούς στο κέντρο της Βιέννης κάνει λόγο η αυστριακή εφημερίδα Kronen Zeitung.

Μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο κέντρο της Βιέννης, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας σήμερα το βράδυ ενώ λίγο νωρίτερα η εφημερίδα Kronen Zeitung έκανε λόγο για επίθεση σε συναγωγή και για πυροβολισμούς.

Όταν ρωτήθηκε για τον λόγο της ανάπτυξης των αστυνομικών δυνάμεων, ο εκπρόσωπος αρνήθηκε να σχολιάσει.

Η εφημερίδα τόνισε ότι η επίθεση έγινε στο δρόμο όπου βρίσκεται η μεγαλύτερη συναγωγή της πόλης. Η Kronen Zeitung και άλλα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πυροβολισμούς στην περιοχή μιας γειτονικής πλατείας.

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, που επικαλείται η εφημερίδα, ένας φρουρός αστυνομικός λέγεται ότι πυροβολήθηκε και η κατάστασή του είναι σοβαρή. Πρόσθεσε ότι ο δράστης παραμένει ασύλληπτος και η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό.

Bίντεο που αναρτήθηκαν δείχνουν την αστυνομία σε δράση, ακούγονται πυροβολισμοί ενώ φαίνονται και τραυματίες.

Η Αλ Κάιντα απειλεί να εκδικηθεί τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν

+++EILMELDUNG+++ Am Montagabend hat es offenbar einen Angriff auf eine Synagoge in der Seitenstettengasse in Wien gegeben. In der Nähe des Schwedenplatzes soll es zu mehreren Schüssen gekommen sein. https://t.co/g2lGVGaXwB pic.twitter.com/bouT9JD9nF

HAPPENING NOW - Terror alert in Vienna: Attack on a synagogue. Shots fired. Massive police operation underway. This is a developing story.pic.twitter.com/bUirWB0K7E