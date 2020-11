Η τρομοκρατία επέστρεψε στην Ευρώπη: Το μακελειό στη Βιέννη μέσα από σοκαριστικά βίντεο

Η τρομοκρατία επέστρεψε στην Ευρώπη θα μπορούσε να είναι ο τίτλος των σημερινών εφημερίδων μετά την φρικιαστική ένοπλη επίθεση στο κέντρο της Βιέννης το βράδυ της Δευτέρας 2/11 με αποτέλεσμα να υπάρχουν 4 νεκροί (3 πολίτες και ένας εκ των δραστών) καθώς και 15 τραυματίες.



Ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστρίας Καρλ Νίχαμερ περιέγραψε σήμερα τον βαριά οπλισμένο άνδρα ο οποίος σκοτώθηκε χθες βράδυ από πυρά αυστριακών αστυνομικών κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο κέντρο της Βιέννης με τον όρο «ισλαμιστής τρομοκράτης».



«Ζήσαμε χθες βράδυ μια επίθεση από τουλάχιστον έναν ισλαμιστή τρομοκράτη», είπε ο Νίχαμερ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Σύμφωνα με τον υπουργό, τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί επέτρεψαν να εξαχθεί το συμπέρασμα πως επρόκειτο περί «συμπαθούντα» της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).



Τα βίντεο που έχουν δει το φως τις δημοσιότητας είναι σοκαριστικά ενώ σύμφωνα με ενημέρωση των αρχών εξετάζονται πάνω από 20.000 καταγραφές των δραστών και των επιθέσεων από ερασιτεχνικές καταγραφές ή κάμερες ασφαλείας. Σε ένα από αυτά έχει καταγραφεί η σοκαριστική εκτέλεση ενός περαστικού καθώς και η στιγμή που κάποιοι εκ των δραστών παραδόθηκαν.

Reports say seven dead, including a police officer, in the center of #Vienna, this is reportedly one of the terrorists



pic.twitter.com/s7EI9scOzD — nonouzi (@Gerrrty) November 2, 2020