Στους 25 οι νεκροί στη Σμύρνη από τον σεισμό, 804 τραυματίες - Αγωνία για τους εγκλωβισμένους

Σε 25 ανήλθε σήμερα το πρωί ο αριθμός των νεκρών και σε τουλάχιστον 804 των τραυματιών στην Τουρκία από τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε χθες στο Αιγαίο, ενώ τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνές τους για την ανεύρεση επιζώντων στα συντρίμμια κτιρίων στην Σμύρνη, σύμφωνα με την τουρκική αρχή διαχείρισης καταστροφών AFAD.

Τουλάχιστον 743 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην Σμύρνη και σε γειτονικές επαρχίες, 5 στην Μανίσα, 2 στο Μπαλίκεσιρ και 54 στο Αϊδίνιο.

Ο υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτζά δήλωσε ότι 435 άνθρωποι λαμβάνουν θεραπεία, ενώ 25 βρίσκονται στην εντατική και 9 υποβάλλονται σε επεμβάσεις.

Επίσης σημείωσε ότι 364 έχουν πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο και ότι ιατρικές ομάδες και συνεργεία διάσωσης συνεχίζουν να εργάζονται στην Σμύρνη για να "ανακουφίσουν τον πόνο" των ανθρώπων.

Τουλάχιστον 389 μετασεισμοί, με 33 να είναι ισχυρότεροι από 4.0 βαθμούς καταγράφηκαν, σύμφωνα με την AFAD.

Τα σωστικά συνεργεία έχουν απεγκλωβίσει τουλάχιστον 100 ανθρώπους από τα συντρίμμια μέχρι στιγμής, σημείωσε σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος Μουράτ Κουρούμ.

Οι έρευνες και οι επιχειρήσεις διάσωσης είχαν ολοκληρωθεί σήμερα το πρωί σε οκτώ κτίρια στην Σμύρνη --την τρίτη πολυπληθέστερη πόλη της Τουρκίας, ενώ συνεχίζονται σε εννέα άλλα, πρόσθεσε ο ίδιος, ο οποίος σημείωσε επίσης ότι έχει αρχίσει η αποτίμηση των ζημιών σε δημόσια κτίρια.

Στο κεντρικό τμήμα της Σμύρνης τα σωστικά συνεργεία αγωνίζονται να σώσουν μια μητέρα και τα τέσσερά της παιδιά από τα ερείπια κτιρίου.

Κάτοικος της Σμύρνης, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί δήλωσε στο Reuters ότι και οι δυο γονείς της εξακολουθούν να βρίσκονται παγιδευμένοι στα συντρίμμια κτιρίου. "Δεν μπόρεσα να έχω νέα τους. Δεν μπόρεσα να έχω νέα τους", δήλωσε η γυναίκα στο Reuters, απαντώντας σε ερώτηση για τις προσπάθειες να φτάσουν σε αυτούς σωστικά συνεργεία.

#Video | Turkey's #quake survivors, shaken but resilient



-100 people pulled out alive from rubble

https://t.co/OwQZ17EOHY pic.twitter.com/4tljRkHPcb