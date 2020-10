Σεισμός: 4 νεκροί και 120 τραυματίες στην Σμύρνη. Άνθρωποι καλούν μέσα από τα συντρίμμια για βοήθεια

ια τέσσερις νεκρούς και 120 τραυματίες στη Σμύρνη , μετά το καταστροφικό πλήγμα του Εγκέλαδου, κάνουν λόγο αυτή την ώρα τα τουρκικά ΜΜΕ επισημαίνοντας, ωστόσο, πως αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να υπάρξει καθαρή εικόνα.

Ταυτόχρονα, οι αρχές της Σμύρνης αναφέρουν πως έχουν καταρρεύσει τουλάχιστον 30 κτίρια και πολυκατοικίες, ενώ δεν μπορεί να γίνει ασφαλής εκτίμηση για τους εγκλωβισμένους.

Τις πληροφορίες για τους τέσσερις νεκρούς επιβεβαίωσε ο Τούρκος υπουργός Υγείας. Ταυτόχρονα, επισήμανε ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται και υπογράμμισε ότι κατόπιν εντολής του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν όλος ο κρατικός μηχανισμός είναι επί ποδός.

Σοκαριστικές εικόνες αποτυπώνονται σε βίντεο που αναρτώνται στα social media από τη Σμύρνη. Σε πολυκατοικία που έχει καταρρεύσει και υπάρχουν εγκλωβισμένοι, ακούγονται φωνές μέσα από τα συντρίμμια, την ώρα που ένα άτομο φωνάζει «αν υπάρχει κανείς εδώ;». Οι εικόνες προκαλούν σοκ.

Δείτε το βίντεο:

Listen to the shoutings of the people, after a earthquake, when a man asks 'is there anybody out there?' #izmir #deprem pic.twitter.com/MF8llKf8bO