Σεισμός 6,7 Ρίχτερ: Καταρρεύσεις κτιρίων και τσουνάμι στα τουρκικά παράλια

Ο πολύ ισχυρός σεισμός με επίκεντρο βορειοδυτικά της Σάμου που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 2μμ σήμερα συγκλόνισε και τα τουρκικα΄παράλια της Μικράς Ασίας, ενώ εκδηλώθηκε και τσουνάμι!

Τουρκικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο σεισμός ήταν ιδιαίτερα αισθητός σε όλη την παραλικαή πλευρά τη χώρας στο Αιγαίο, ενώ έγινε αισθητός και στην Κωνσταντινούπολη.

Τηλεπτικά δίκτυα μεταδίδουν εικόνες που δέιχνουν ότι υπήρξαν καταρρεύσεις κτηρίων στην ευρύτερη περιοχή της Σμύρνης.

Εκτιμήσεις τουκρικών ινστιτούτων αναφέρουν ότι το μέγεθος της δόνησης ήταν 6,8 Ρίχτερ.

Pray for the people of Izmir

I hope everything will get better as soon as possible . #izmir #deprem pic.twitter.com/NrOXzHUXHJ