Μαύρη ημέρα για τη Γαλλία: Αιματηρές επιθέσεις σε Νίκαια, Αβινιόν και γαλλικό προξενείο στη Τζέντα

Μεγαλώνει ο κύκλος του αίματος στη Γαλλία, μετά τον αποκεφαλισμό του καθηγητή από τσετσένο ισλαμιστή σε προάστιο του Παρισίου και την προσβλητική προς το Ισλάμ διαχείριση της τρομοκρατικής ενέργειας από τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν.

Τρομοκρατική επίθεση σημειώθηκε στην Νίκαια της Γαλλίας το πρωί της Πέμπτης, όταν ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε πιστούς μέσα στην εκκλησία Νοτρ Νταμ της πόλης.

Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον τρία άτομα, ενώ μία εκ των θυμάτων αποκεφαλίστηκε.

Another beheading in France!



A knife attack has taken place near a church in the French city of Nice: Initial reports of at least one person killed. One arrest also made. #France https://t.co/fE0l0J89fT