Η Τουρκία ακυρώνει τις Navtex για στρατιωτικές ασκήσεις την 28η Οκτωβρίου

Ακυρώνει τη NAVTEX για ασκήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο την 28η Οκτωβρίου η Τουρκία, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Anadolu.

Το πρακτορείο επικαλείται στρατιωτικές πηγές και αναφέρει ότι η ακύρωση γίνεται σε ένδειξη καλής θέλησης.

Συγκεκριμένα, «η Ελλάδα ανακοίνωσε ότι ακύρωσε τη Navtex για τις 29 Οκτωβρίου και η Τουρκία αντίστοιχα για τις 28 Οκτωβρίου. Πηγές ασφαλείας δήλωσαν ότι η Τουρκία ακύρωσε τη δική της Navtex για ασκήσεις με πραγματικά πυρά στη Μεσόγειο ως ένδειξη καλής θέλησης».

#BREAKING Turkey cancels Navtex issued for planned military shooting drills in Mediterranean, as gesture of goodwill, say security sources