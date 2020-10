Μήνυμα Μακρόν σε Ερντογάν: Δεν θα παραδοθούμε ποτέ, δεν αποδεχόμαστε ρητορική μίσους

Σαφές μήνυμα προς τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έστειλε ο Εμανουέλ Μακρόν, μετά τις προκλητικές δηλώσεις της τουρκικής ηγεσίας.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, στον απόηχο μιας νέας αντιπαράθεσης με την Τουρκία, μετά και τις λεκτικές επιθέσεις εναντίον του εκ μέρους του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αλλά και των εκκλήσεων για μποϊκοτάζ των γαλλικών προϊόντων στον αραβικό κόσμο, ανήρτησε σήμερα σειρά από tweet, με τα οποία επιβεβαιώνει τις αξίες που πρεσβεύει και υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ότι απορρίπτει τη «ρητορική του μίσους».

«Την ελευθερία, την αγαπάμε με πάθος, την ισότητα, την εγγυόμαστε, την αδελφοσύνη, τη ζούμε έντονα. Τίποτα δεν θα μας κάνει να υποχωρήσουμε, ποτέ.

Η ιστορία μας είναι εκείνη της μάχης εναντίον των τυραννιών και των φανατισμών. Θα συνεχίσουμε.

Θα συνεχίσουμε, Σεβόμαστε όλες τις διαφορές υπό το πνεύμα της ειρήνης. Δεν θα αποδεχθούμε ποτέ τον λόγο του μίσους και θα υπερασπιστούμε τον λογικό διάλογο.

Θα συνεχίσουμε. Θα τασσόμαστε πάνω στο πλευρό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των οικουμενικών αξιών», έγραψε ο επικεφαλής του γαλλικού κράτους, που ανήρτησε επίσης μηνύματα στα αγγλικά και τα αραβικά.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας καταφέρθηκε εκ νέου σήμερα εναντίον του Γάλλου ομολόγου του, οι πρόσφατες δηλώσεις του οποίου για το Ισλάμ έχουν πυροδοτήσει έντονες επικρίσεις, διαδηλώσεις και καλέσματα για μποϊκοτάζ στα γαλλικά προϊόντα στον μουσουλμανικό κόσμο.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Εμανουέλ Μακρόν έγραψε στο Twitter τη φράση «Είμαστε ένα» στα αγγλικά ("We are ONE"), με υπότιτλο «είμαστε ενωμένοι». Η φράση "We are one" πρωταγωνιστεί στο τραγούδι "One", του συγκροτήματος U2, το οποίο επέλεξε η οικογένεια του Σαμιέλ Πατί να ακουστεί στην τελετή μνήμης, την περασμένη Τετάρτη στη Σορβόνη, στον καθηγητή που δολοφονήθηκε από έναν ισλαμιστή.

We will not give in, ever.

We respect all differences in a spirit of peace. We do not accept hate speech and defend reasonable debate. We will always be on the side of human dignity and universal values. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 25, 2020

Τι προηγήθηκε

Ο Τούρκος πρόεδρος επιτέθηκε νωρίτερα σήμερα στον Γάλλο ομόλογό του, επαναλαμβάνοντας τις αμφιβολίες που έχει σχετικά με την ψυχική του υγεία. «Το άτομο που διοικεί τη Γαλλία έχασε το δρόμο του. Μιλάει για τον Ερντογάν όλη την ημέρα. Κοίταξε πρώτα τον εαυτό σου και που πηγαίνεις. Είπα στην Καισάρεια χθες, ότι ο αυτός [ο Μακρόν] είναι περιστατικό και ότι πρέπει πραγματικά να εξεταστεί (ιατρικά)», δήλωσε.

Ο Τούρκος πρόεδρος προχώρησε και εχθές σε παρόμοια δήλωση, οδηγώντας στα άκρα τη σχέση με τον Μακρόν και τη Γαλλία. «Ποιο είναι το πρόβλημα αυτού του ατόμου που λέγεται Μακρόν με τους μουσουλμάνους και το Ισλάμ; Ο Μακρόν χρειάζεται θεραπεία σε ψυχολογικό επίπεδο», ανέφερε σε χθεσινή του δήλωση ο Ερντογάν.

Πλήρης στήριξη από Μητσοτάκη

Την πλήρη υποστήριξή του στον πρόεδρο της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν ο οποίος δέχθηκε φραστική επίθεση από τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στα αγγλικά, στο τουίτερ.

Συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός αναφέρει:

“Οι προσωπικές προσβολές κατά του Προέδρου Macron και η ρητορική μίσους που στοχεύει τη Γαλλία από την τουρκική ηγεσία είναι απαράδεκτη, τροφοδοτεί το θρησκευτικό μίσος και υπονομεύει την ειρηνική συνύπαρξη” Πλήρης υποστήριξη και αλληλεγγύη προς@EmmanuelMacron και τον γαλλικό λαό, που εξακολουθεί να θρηνεί μετά από ένα στυγερό έγκλημα”.

Personal insults against President Macron and hate speech targeting France by the Turkish leadership is unacceptable, fuels religious hatred and undermines peaceful coexistence. Full support and solidarity to @EmmanuelMacron and the French people, still mourning a heinous crime. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 25, 2020

ΥΠΕΞ: Καταδικάζουμε τις προσβλητικές εκφράσεις κατά του Γάλλου προέδρου από την τουρκική ηγεσία

Την αλληλεγγύη του προς τον εταίρο της Ελλάδας, τη Γαλλία, εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτησή του στο Twitter.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα τις προσβλητικές εκφράσεις προερχόμενες από υψηλές αρχές της Τουρκίας κατά του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, καθώς και οποιοδήποτε λόγο που προβάλει το μίσος», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Αλληλεγγύη προς τον εταίρο μας, τη Γαλλία. Καταδικάζουμε απερίφραστα τις προσβλητικές εκφράσεις προερχόμενες από υψηλές αρχές της Τουρκίας κατά του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, καθώς και οποιοδήποτε λόγο που προβάλει το μίσος@FranceenGrece https://t.co/PfMYaLCpeb — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 25, 2020

Μισέλ: «Η Τουρκία επιλέγει προκλήσεις, μονομερείς ενέργειες στη Μεσόγειο και τώρα τις προσβολές»

Tη στάση της Τουρκίας και τις επιθέσεις του Ταγίπ Ερντογάν εναντίον του Εμανουέλ Μακρόν καταδικάζει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ο Σαρλ Μισέλ με ανάρτησή του στο τουίτερ τονίζει:

«Αντί για θετική ατζέντα, η Τουρκία επιλέγει προκλήσεις, μονομερείς ενέργειες στη Μεσόγειο και τώρα τις προσβολές. Είναι απαράδεκτο. Σεβασμός στην Ευρώπη και στα κράτη μέλη της».





Plutôt qu'un agenda positif la Turquie choisit les provocations, les actions unilatérales en Méditerranée et maintenant les injures.



C’est intolérable.



Respect pour l'Europe et ses États membres #EUCO — Charles Michel (@eucopresident) October 25, 2020

Έφυγε από την Τουρκία ο Γάλλος πρέσβης – “Απαράδεκτα τα σχόλια Ερντογάν” σχολιάζει ο Μπορέλ

Στο μεταξύ «απαράδεκτα» χαρακτήρισε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ε.Ε., τα λόγια του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τον Εμμανουέλ Μακρόν, με ανάρτησή του στο Twitter.

«Καλούμε την Τουρκία να σταματήσει την επικίνδυνη αντιπαράθεση» τονίζει ο Ζοζέπ Μπορέλ, προσθέτοντας ότι «τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περιέχουν μια πραγματική προσφορά για την επανέναρξη της σχέσης μας, αλλά απαιτείται η πολιτική βούληση των τουρκικών αρχών σε αυτήν τη θετική ατζέντα. Διαφορετικά, η Τουρκία θα είναι ακόμη πιο απομονωμένη».

Les propos du Président @RTErdogan à l’égard du Président @EmmanuelMacron sont inacceptables. Appel à la Turquie à cesser cette spirale dangereuse de confrontation. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 25, 2020

