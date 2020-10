Νότια Κορέα: Δεν υπάρχει σχέση στον θάνατο 17χρονου και του εμβολίου της γρίπης

Η ιατροδικαστική υπηρεσία της Νότιας Κορέας δεν βρήκε κάποια σχέση ανάμεσα στον θάνατο ενός 17χρονου και στο εμβόλιο κατά της γρίπης το οποίο του είχε χορηγηθεί, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap καθώς πέθαναν άλλοι 11 άνθρωποι που σχετίζονται με το πρόγραμμα εμβολιασμού ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών που είχαν εμβολιαστεί σε 36

Ο 17χρονος είναι από τους πρώτους που έγινε γνωστό ότι πέθαναν στη διάρκεια της κυβερνητικής εκστρατείας εμβολιασμού περίπου 30 εκατομμυρίων κατοίκων από έναν πληθυσμό 52 εκατομμυρίων για να αποφευχθούν τυχόν επιπλοκές του κορονοϊού.

Η Υπηρεσία Ελέγχου και Πρόληψης των Ασθενειών της Κορέας ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει συνάντηση με ειδικούς του τομέα εμβολιασμού σήμερα για να επανεξετάσουν την κατάσταση υπό το φως των εξελίξεων καθώς ο αριθμός των νεκρών έφθασε τους 36, από 25 που βρισκόταν πριν από μια ημέρα, προκαλώντας εκκλήσεις από γιατρούς και πολιτικούς για αναστολή του προγράμματος.

Οι υγειονομικές αρχές έχουν αρνηθεί να αναστείλουν την εκστρατεία εμβολιασμού επικαλούμενες έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων που να υποδηλώνουν μια άμεση σχέση ανάμεσα στους θανάτους και τα εμβόλια.

Η Εθνική Ιατροδικαστική Υπηρεσία διενήργησε νεκροτομές σε κάποιες από τις σορούς και αποφάνθηκε ότι το εμβόλιο δεν προκάλεσε τον θάνατο του 17χρονου, σύμφωνα με το Yonhap, που επικαλείται την αστυνομία.

Τόσο η Ιατροδικαστική Υπηρεσία όσο και η αστυνομία δεν ήταν άμεσα διαθέσιμες για να σχολιάσουν.

Ο πρωθυπουργός Τσουνγκ Σίε-κιούν εξέφρασε συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των νεκρών ζητώντας ενδελεχή έρευνα για να διαπιστωθεί η ακριβής αιτία θανάτου τους.

“Μέχρι στιγμής οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να συνδέονται οι θάνατοι με τα εμβόλια, αλλά πολλοί πολίτες εξακολουθούν να ανησυχούν”, είπε στη διάρκεια σύσκεψης.

Τουλάχιστον 22 από τους 25 νεκρούς, ανάμεσά τους και το αγόρι, είχαν εμβολιαστεί κατά της γρίπης στο πλαίσιο του προγράμματος δωρεάν εμβολιασμού που είχε εγκαινιάσει η κυβέρνηση για περίπου 19 εκατομμύρια εφήβους και ηλικιωμένους, ενώ οι άλλοι τρεις είχαν πληρώσει οι ίδιοι για να εμβολιαστούν.

Επτά από τους εννέα νεκρούς, στις σωρούς των οποίων διενεργήθηκε νεκροτομή, είχαν κάποιο υποκείμενο νόσημα, ανακοίνωσε η Υπηρεσία.

Η Υπηρεσία δεν έχει ακόμη κάνει γνωστές πληροφορίες για τους 11 θανάτους που σημειώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας.

Ορισμένες τοπικές κυβερνήσεις και περιφερειακές αρχές σε όλη την χώρα έχουν εθελοντικά συμβουλεύσει τους πολίτες να μην εμβολιάζονται και άλλες εξετάζουν την αναστολή του προγράμματος.

Οι προμηθεύτριες εταιρείες των εμβολίων είναι οι νοτιοκορεατικές GC Pharma, SK Bioscience, Korea Vaccine και Boryung Biopharma Co, μια μονάδα της Boryung Pharm Co Ltd, μαζί με την γαλλική Sanofi. Αυτές προμηθεύουν εμβόλια τόσο για το κυβερνητικό πρόγραμμα δωρεάν εμβολιασμού όσο και για εκείνα που χορηγούνται ιδιωτικά.

Δέκα πολίτες εμβολιάστηκαν με προϊόντα της SK Bioscience, από πέντε με προϊόντα της Boryung και της GC Pharma, τέσσερις από τη Sanofi και ένας από την Korea Vaccine. Για τους τελευταίους 11 που πέθαναν δεν υπάρχουν πληροφορίες.

Πηγή ΑΠΕ ΜΠΕ