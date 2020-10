Ο πάπας Φραγκίσος είναι υπέρ του συμφώνου συμβίωσης ανάμεσα στα ομόφυλα ζευγάρια

Σε μια ιστορική στιγμή για τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και την πορεία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στο εξής, ο Πάπας Φραγκίσκος έγινε ο πρώτος ποντίφικας που πήρε ξεκάθαρη θέση υπέρ του συμφώνου συμβίωσης ανάμεσα σε ανθρώπους του ίδιου φύλου, με δηλώσεις που έκανε στο ντοκιμαντέρ «Fransesco», το οποίο προβλήθηκε την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, στο φεστιβάλ κινηματογράφου της Ρώμης.



«Οι ομοφυλόφιλοι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να ανήκουν σε μια οικογένεια. Είναι παιδιά του Θεού», δηλώνει ο Πάπας Φραγκίσκος στο ντοκιμαντέρ. «Αυτό που πρέπει να έχουμε είναι μια νομοθεσία συμφώνου συμβίωσης. Έτσι θα είναι καλυμμένοι από το νόμο», προσθέτει ο ποντίφικας. Το ντοκιμαντέρ μιλά και για άλλα σημαντικά θέματα τα οποία συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον του πάπα αλλά και των πιστών, όπως το περιβάλλον, η φτώχεια, το μεταναστευτικό, και ο ρατσισμός.



«Τη στιγμή που υπάρχει έντονη πόλωση των ανθρώπων σχετικά με την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, η οποία συχνά ενθαρρύνεται και από θρησκευτικούς ηγέτες, η δήλωση του πάπα σχετικά με τη συμβίωση των ατόμων του ίδιου φύλου πρέπει να ακουστεί προσεκτικά», ανέφερε με ανάρτησή της στο Twitter, η οργάνωση ILGA Europe, που ασχολείται με τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.



Σημειώνεται, ότι ο Φραγκίσκος είχε τοποθετηθεί υπέρ του συμφώνου συμβίωσης των ομόφυλων ζευγαριών την εποχή που ήταν αρχιεπίσκοπος του Μπουένος Άιρες, ωστόσο είναι η πρώτη φορά που το κάνει από τη στιγμή που βρέθηκε στην κεφαλή της Καθολικής Εκκλησίας.

