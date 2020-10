Ένοπλος αποκεφάλισε καθηγητή στο Παρίσι για τα σκίτσα του Μωάμεθ – Νεκρός ο δράστης

Τέσσερα πρόσωπα, ανάμεσά τους ένας ανήλικος, προφυλακίστηκαν τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο μετά τη δολοφονία καθηγητή ιστορίας και γεωγραφίας κοντά σε σχολείο στο Κονφλάν Σεντ Ονορέν, στο δυτικό Παρίσι, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στο δικαστικό σύστημα.

Τα πρόσωπα αυτά ανήκουν στο περιβάλλον του δράστη της επίθεσης, ο οποίος έπεσε νεκρός από σφαίρες αστυνομικών, διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Σύμφωνα με το γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι BFM TV, ο άνδρας που σκότωσε τον καθηγητή στο προάστιο Κονφλάν-Σεντ-Ονορέν του Παρισιού, χθες, το απόγευμα, κόβοντας τον λαιμό του, ήταν 18 ετών και είχε γεννηθεί στη Μόσχα. Αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν τον νεαρό, κοντά στο σημείο της επίθεσης.

Ο άνδρας που σκότωσε έναν καθηγητή μέσης εκπαίδευσης, επειδή έδειξε στους μαθητές του σκίτσα του προφήτη Μωάμεθ, στόχευε την ελευθερία της έκφρασης, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

"Ένας πολίτης δολοφονήθηκε σήμερα (χθες) επειδή ήταν καθηγητής και επειδή δίδασκε την ελευθερία της έκφρασης", δήλωσε ο Μακρόν κοντά στο σχολείο όπου ο καθηγητής δολοφονήθηκε σε προάστιο βορειοδυτικά του Παρισιού. Ο Μακρόν χαρακτήρισε την επίθεση ισλαμική τρομοκρατία.

"Ολόκληρη η χώρα βρίσκεται στο πλευρό των καθηγητών της. Οι τρομοκράτες δεν θα διχάσουν τη Γαλλία, ο σκοταδισμός δεν θα νικήσει", είπε.

BREAKING: French police have shot a man dead after a stabbing attack in a Paris suburb.



