Ασφαλής προορισμός η Κρήτη στον κατάλογο του Λονδίνου - Εκτός λίστας η Ιταλία

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι προσέθεσε την Κρήτη στη λίστα ασφαλών ταξιδιών, απόφαση που σημαίνει ότι οι αφιχθέντες στην Βρετανία από το ελληνικό νησί δεν θα χρειάζεται πλέον να τεθούν σε καραντίνα.

Την ίδια στιγμή το Λονδίνο αφαίρεσε από την εν λόγω λίστα την Ιταλία, με όσους/ες φτάνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο από τη χώρα αυτή να πρέπει να απομονωθεί για 14 ημέρες.

Ο υπουργός Μεταφορών Γκραντ Σαπς δήλωσε στο twitter ότι το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ από την Κυριακή στις 4 το πρωί (06:00 ώρα Ελλάδας).

We are ADDING CRETE to the #TravelCorridor list this week.



From 4am Sunday 18 Oct, if you arrive from Crete, you will NO LONGER need to self-isolate.



ALSO THIS WEEK, the whole of the UK is now aligned with our advice around all of the Greek islands.