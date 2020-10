Η ανατριχιαστική τιμωρία σε 4χρονο κορίτσι που οδηγεί τη μοχθηρή γιαγιά στη φυλακή

Μια γυναίκα από την Ιντιάνα των ΗΠΑ που δήλωσε ένοχη για ένα φριχτό περιστατικό θα βρεθεί τελικά 12 χρόνια στη φυλακή, σύμφωνα με την εισαγγελία.



Η 50χρονη Gretta Feil είχε βάλει τη μικρή εγγονή της κάτω από το καυτό ντους επειδή είχε κάνει την ανάγκη της στον καναπέ.



Για «φριχτή κακοποίηση» μίλησε το δικαστήριο που υπέστη η μικρή εκείνη τη μέρα του Απριλίου, που οι γονείς της την άφησαν με τη γιαγιά.



«Οι φυσικές της ουλές γιατρεύονται και ελπίζουμε πως αυτή η ποινή σήμερα θα βοηθήσει τη διαδικασία της επούλωσης των συναισθηματικών της ουλών», δήλωσε σε ανακοινωθέν η εισαγγελέας Heidi Jennings.



Η γιαγιά είχε πάει στο σπίτι του γιου της στην Αλαμπάμα για να προσέχει τα δύο παιδιά και συνελήφθη τελικά μέσα στον Απρίλιο, όταν η μικρή βρέθηκε με εγκαύματα τρίτου βαθμού στο πρόσωπο, το κεφάλι και τα γεννητικά όργανα, σύμφωνα με την «Greensburg Daily News».



Η μικρή έλεγε στη μαμά της πως είχε καεί μόνη της στο μπάνιο, κάποιοι συγγενείς είχαν δει ωστόσο τη γιαγιά να κακομεταχειρίζεται τα εγγόνια της. Η ανάκριση της γιαγιάς απέδωσε καρπούς.



Η βία κατά της μικρής αυξανόταν μέρα με τη μέρα. Εκείνη τη μέρα η μικρή είχε ουρήσει άθελά της στον καναπέ. Η γιαγιά την έπιασε και την έβαλε στο μπάνιο κάτω από το καυτό νερό. Η μικρή θα παραμείνει με νόμιμα σημάδια στο πρόσωπο και το σώμα.



Οι ειδικοί που εξέτασαν το κοριτσάκι είχαν δηλώσει πως η κακοποίηση της γιαγιάς θα κλιμακωνόταν με τον καιρό, οδηγώντας ακόμα και στον θάνατο.

Woman who burned granddaughter for urinating on couch gets 12 years in prison https://t.co/CcimPlgQs6 pic.twitter.com/UEIR5dsErD