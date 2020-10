Eξορκιστής βίασε 14χρονο κορίτσι που υποσχέθηκε να θεραπεύσει μέσω ταντρικών μεθόδων

Ένας Ινδός που παρίστανε τον εξορκιστή είχε πείσει μια οικογένεια να του πηγαίνει στο γραφείο κάθε βδομάδα τη 14χρονη κόρη τους, ώστε να τη θεραπεύσει με ταντρικό σεξ.



«Ταντρικές μεθόδους» είπε ακριβώς και η θεραπεία περιλάμβανε εβδομαδιαίο σεξ με την ανήλικη.



Αυτό γινόταν για 3 μήνες, προσφάτως όμως ένα οργισμένο πλήθος από άντρες και γυναίκες όρμησαν στα γραφεία του 45χρονου «πνευματικού θεραπευτή» P. Shivaprasad και τον έδειραν με μπουνιές, κλοτσιές, παπούτσια και ό,τι άλλο μπορούσαν να βρουν.



Το περιστατικό έλαβε χώρα σε πόλη της ινδικής πολιτείας Τελανγκάνα. Η οικογένεια είχε αναζητήσει τη βοήθεια του εναλλακτικού θεραπευτή τον Ιούλιο, καθώς σύμφωνα με τοπικά μέσα η μικρή παρουσιάζει σωματικά και ψυχολογικά προβλήματα.



Αυτός τους είπε πως είναι μάγος και θεραπεύει τα πάντα. Μόνο που η θεραπεία του ήταν σεξ με τη μικρή σε κάθε συνεδρία. Σύμφωνα μάλιστα με τη «New Indian Express», δικαιολογήθηκε στην οικογένεια ότι τους είχε ενημερώσει ότι θα τη θεράπευε μέσω «ταντρικών μεθόδων».



Καλού κακού, απείλησε βέβαια και το κορίτσι πως θα το σκότωνε αν άνοιγε το στόμα της αναφορικά με τη θεραπεία. Η σεξουαλική κακοποίηση ανακαλύφθηκε όταν η υγεία της μικρής επιδεινώθηκε και πήγαν να δουν πραγματικό γιατρό.



Δεν την πονούσε το στομάχι τελικά, αλλά είχε μόλυνση στα γεννητικά όργανα. Ο γιατρός ενημέρωσε την οικογένεια και γονείς και συγγενείς πήγαν να βρουν τον θεραπευτή στο γραφείο του.



Τον ξυλοκόπησαν ανηλεώς και τον παρέδωσαν στην αστυνομία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ...

Exorcist 'rapes a 14-year-old girl after promising to cure her with tantric methods’ https://t.co/aJzKowRCTq