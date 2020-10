Πολωνία: Υποβρύχια έκρηξη τεράστιας βόμβας του Β` Παγκοσμίου Πολέμου

Μια βρετανική βόμβα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου εξερράγη ενώ ήταν σε εξέλιξη επιχείρηση εξουδετέρωσής της από ειδικούς του πολεμικού ναυτικού της Πολωνίας, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας την Τρίτη. Δεν υπήρξαν τραυματίες.

Η 5,4 τόνων βόμβα Tallboy ανακαλύφθηκε τον Σεπτέμβριο του 2019 σε μια υδάτινη οδό που οδηγούσε στο λιμάνει Τσετσίν κατά τη διάρκεια εργασιών για την εμβάθυνση του περάσματος. Πάνω από 750 άτομα απομακρύνθηκαν από την περιοχή για την επιχείρηση, καθώς βρισκόταν στο νότιο άκρο του Σβινούτσιε, δημοφιλούς θερέτρου της Βαλτικής, που, όπως το Τσετσίν, ήταν γερμανικό στρατιωτικό λιμάνι κατά τον πόλεμο.

Ειδικοί πυροτεχνουργοί του πολωνικού ναυτικού προσπαθούσαν να την εξουδετερώσουν υποβρυχίως μέσω μιας διαδικασίας κατάκαυσης των εκρηκτικών της, ωστόσο εξερράγη κατά τη διάρκειά της.

Εκπρόσωπος του ναυτικού είπε στο Associated Press πως δεν τραυματίστηκε κανείς, καθώς όλοι οι πυροτεχνουργοί ήταν σε ασφαλή απόσταση από την έκρηξη, η οποία έγινε αντιληπτή από κατοίκους της περιοχής. «Η επιχείρηση έγινε τέλεια και με ασφάλεια» είπε ο εκπρόσωπος, σημειώνοντας πως ήταν η μεγαλύτερη τέτοιου είδους που έχει γίνει ποτέ στην Πολωνία, όπου συνεχίζουν να εντοπίζονται βόμβες, χειροβομβίδες και άλλα πυρομαχικά.

Η βόμβα Tallboy είχε σχεδιαστεί από τον αεροναυπηγό Μπάρνες Γουόλις και η RAF τη χρησιμοποιούσε για την καταστροφή στόχων μέσω υπόγειων σοκ. Η βόμβα που βρέθηκε στο Σβινούτσιε κατά πάσα πιθανότητα χρησιμοποιήθηκε τον Απρίλιο του 1945 εναντίον του γερμανικού θωρηκτού «Luetzow»- χωρίς ωστόσο να εκραγεί.

