Χαροπαλεύει 41χρονη μετά από μυστηριώδη πάθηση που κόλλησε στην Τουρκία

Μάχη για τη ζωή της δίνει μια 41χρονη Βρετανή που κατέρρευσε χτυπημένη από «μυστηριώδη πάθηση», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, κατά τη διάρκεια ταξιδιού της στην Τουρκία.

Η Michaela Heathcote πήγε στην Τουρκία τον Σεπτέμβριο για να δει από κοντά ένα διαμέρισμα που ήθελε να νοικιάσει.

Σύμφωνα με την οικογένειά της, της απαγόρευσαν να επιβιβαστεί στην πτήση για Αγγλία εξαιτίας της υψηλής της θερμοκρασίας. Η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε έκτοτε και πλέον είναι σε μηχανική υποστήριξη χωρίς τις αισθήσεις της.

Ο 22χρονος γιος της, Jordan, μαζεύει τώρα λεφτά με τη βοήθεια του κόσμου για να καλυφθούν τα ιατρικά έξοδα, που αγγίζουν το ποσό των 6.000 τουρκικών λιρών (643 ευρώ) τη μέρα.

Η βρετανή μητέρα και γιαγιά ήταν να επιστρέψει στο σπίτι της από αεροδρόμιο της νοτιοδυτικής Τουρκίας, όταν την ενημέρωσαν πως δεν μπορούσε να επιβιβαστεί επειδή είχε πυρετό.

Εκείνη επικοινώνησε με τον γιο της, αλλά στα μέσα του Σεπτέμβρη η υγεία της άρχισε να επιδεινώνεται ξαφνικά. Στο νοσοκομείο της παραθαλάσσιας Φετίγιε μπήκε την 1η Οκτωβρίου και ο γιος ενημερώθηκε ότι η μαμά του ήταν πια σε πολύ άσχημη κατάσταση.

Ο Jordan, που μένει στο Μάντσεστερ, δηλώνει ότι η μητέρα του είναι «χωρίς τις αισθήσεις της και δεν ανταποκρίνεται» και κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς της συνέβη και παρουσιάζει τώρα νεφρική ανεπάρκεια και χρειάζεται συνεχώς αίμα.

Του ζήτησαν ωστόσο να βρει τρόπο να πληρώσει τα ακριβά νοσήλια, καθώς η μητέρα του δεν μπορεί να επιστρέψει για νοσηλεία στην Αγγλία. «Το νοσοκομείο με ρώτησε πώς σκοπεύω να μαζέψω τόσα λεφτά και πότε θα τα έχω διαθέσιμα για να τους πληρώσω».

«Δίνει μάχη για τη ζωή της», λέει χαρακτηριστικά.

