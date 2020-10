Ο Τραμπ βγήκε από το νοσοκομείο για μια βόλτα και προκάλεσε οργή και αντιδράσεις

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βγήκε για λίγη ώρα χθες Κυριακή από την πτέρυγα του στρατιωτικού νοσοκομείου Ουόλτερ Ριντ όπου νοσηλεύεται από την Παρασκευή προκειμένου να κάνει μια μικρή βόλτα με SUV που κινείτο αργά και να χαιρετίσει πλήθος οπαδών του έξω από το νοσοκομείο, την παραμονή της ενδεχόμενης επιστροφής του στον Λευκό Οίκο.

Προς γενική έκπληξη, μια οχηματοπομπή αποτελούμενη από μαύρα SUV εμφανίστηκε μπροστά στις πύλες του νοσοκομείου Ουόλτερ Ριντ νωρίς το βράδυ, κι ο Ντόναλντ Τραμπ, με μάσκα, χαιρέτισε μέσα από το κλειστό παράθυρο του αυτοκινήτου της προεδρίας πολυάριθμους υποστηρικτές του, που είχαν εγκατασταθεί στον χώρο έξω από το νοσοκομείο το Σαββατοκύριακο.

Η κίνηση προκάλεσε σφοδρές επικρίσεις, από γιατρούς κι όχι μόνο, ιδίως επειδή έθεσε σε κίνδυνο τους πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας που συνόδευσαν τον ένοικο του Λευκού Οίκου στη βόλτα.

«Όλοι όσοι ήταν μέσα στο όχημα που έκανε αυτή την εντελώς ανώφελη προεδρική βόλτα πρέπει να τεθούν σε καραντίνα για 14 ημέρες»,τόνισε ο Τζέιμς Φίλιπς, της σχολής ιατρικής του πανεπιστημίου Τζορτζ Ουάσινγκτον. «Μπορεί να αρρωστήσουν. Μπορεί να πεθάνουν. Για χάρη του πολιτικού θεάτρου. Επειδή διατάχθηκαν από τον Τραμπ να βάλουν τη ζωή τους σε κίνδυνο για αυτό το θέατρο. Παράνοια».

Ο Ζικ Εμάνουελ, πρόεδρος του τμήματος ιατρικής δεοντολογίας και πολιτικής της υγείας στο πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνιας, επισήμανε από την πλευρά του μέσω Twitter ότι «το να αναγκάζονται να επιβιβαστούν πράκτορες της μυστικής υπηρεσίας σε αυτοκίνητο μαζί με έναν ασθενή που έχει την COVID-19, με τα παράθυρα κλειστά, τους εκθέτει χωρίς λόγο σε κίνδυνο μόλυνσης. Γιατί; Για ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα».

Μετά τη βόλτα με το θωρακισμένο προεδρικό όχημα, που είναι εξάλλου ερμητικά σφραγισμένο για την αποτροπή του κινδύνου επίθεσης με χημικό ή βιολογικό όπλο, ο Λευκός Οίκος ενημέρωσε πως ο πρόεδρος επέστρεψε στην ειδική πτέρυγα του Ουόλτερ Ριντ όπου του προσφέρονται φροντίδες.

«Έμαθα πολλά για την COVID, έμαθα βιώνοντας την εμπειρία ο ίδιος, είναι σχολείο ζωής», ανέφερε νωρίτερα ο Τραμπ σε βίντεο που μεταφορτώθηκε στη ροή του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter, ευχαριστώντας τους γιατρούς αλλά και τους «μεγάλους πατριώτες», τους οπαδούς του μπροστά στο νοσοκομείο.

Έπειτα από δύο διανυκτερεύσεις στο Ουόλτερ Ριντ, χθες Κυριακή εκφραζόταν συγκρατημένη αισιοδοξία από το περιβάλλον του, αν και ο επικεφαλής ιατρός του Λευκού Οίκου εντέλει παραδέχθηκε πως αρχικά, η κατάσταση του ασθενούς του ήταν πολύ πιο σοβαρή απ’ ό,τι έλεγε.

Προχωρώντας σε μια θεαματική αναστροφή απ’ όσα δήλωσε το Σάββατο, ο Σον Κόνλεϊ επιβεβαίωσε ότι ο Τραμπ πράγματι χρειάστηκε οξυγόνο την Παρασκευή για μία ώρα στον Λευκό Οίκο, στοιχείο που θεωρήθηκε ιδιαίτερα ανησυχητικό και οδήγησε στη λήψη της απόφασης να διακομιστεί στο νοσοκομείο.

Δεν είχε αποκαλύψει το γεγονός αυτό, προτιμώντας να προβάλλει πιο «αισιόδοξη» εικόνα, παρότι ο γενικός γραμματέας της προεδρίας Μαρκ Μέντοους είχε αποκαλύψει σε δημοσιογράφους πως η κατάσταση του Τραμπ το προηγούμενο 24ωρο ήταν εξαιρετικά ανησυχητική.

Ο Δρ. Κόνλεϊ ανακοίνωσε εξάλλου ότι το Σάββατο «το πρωί» υπήρξε άλλο ένα συμβάν, η πτώση του επιπέδου του οξυγόνου στον οργανισμό του Ρεπουμπλικάνου προέδρου.

Επίσης το Σάββατο, οι γιατροί χορήγησαν στον Τραμπ ακόμα ένα φάρμακο — το τρίτο με βάση όσα είναι γνωστά —, δεξαμεθαζόνη, κορτικοειδές αποτελεσματικό σε βαριές περιπτώσεις της COVID-19, πέραν της ρεμδεσιβίρης και του πειραματικού κοκτέιλ της εταιρείας Regeneron που του χορηγούν από την Παρασκευή.

Μολαταύτα οι θεράποντες γιατροί του αμερικανού προέδρου διαβεβαίωσαν χθες Κυριακή ότι η βελτίωση είναι τέτοια που προετοιμάζονται πλέον για την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, όπου μπορεί να συνεχίσει τις ενέσεις ρεμδεσιβίρης, πιθανόν από σήμερα.

Ο Κόνλεϊ απέφυγε επιμελώς να μιλήσει για την κατάσταση των πνευμόνων του Τραμπ.

Ο Τραμπ είναι ασφαλώς στο νοσοκομείο, αλλά δουλεύει, κρατάει «σφιχτά στα χέρια το πηδάλιο», όπως το έθεσε ο Ρόμπερτ Ο’ Μπράιεν, σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου, μιλώντας στο CBS. Ξανάρχισε τις αναρτήσεις στη ροή του στο Twitter και τα τηλεφωνήματα, κατέθεσαν ο γιος του Έρικ, ο σύμβουλός του Τζέισον Μίλερ και η παρουσιάστρια του Fox News Τζανίν Πίρο.

Ο εβδομηντατετράχρονος πρόεδρος μεταφόρτωσε φωτογραφίες με τον ίδιο, «στη δουλειά», μέσα από το νοσοκομείο κι έχει γυρίσει δύο βίντεο στο Ουόλτερ Ριντ. Στο ένα, παραδέχθηκε πως «η αληθινή δοκιμασία» τον περιμένει τις επόμενες ημέρες: είναι γνωστό πως ασθενείς με την COVID-19 υφίστανται απότομη επιδείνωση έπειτα από την αρχική φάση ανεκτών συμπτωμάτων.

Σε ό,τι αφορά την προεκλογική εκστρατεία, δημοσκόπηση που διενεργήθηκε για λογαριασμό των NBC/Wall Street Journal μετά το ντιμπέιτ του Τραμπ με τον Τζο Μπάιντεν, αλλά προτού εισαχθεί στο νοσοκομείο, φέρει τη διαφορά να μεγεθύνεται: ο υποψήφιος των Δημοκρατικών συγκεντρώνει το 53% των προθέσεων ψήφου, ο πρόεδρος το 39%.

Στο μεταξύ συνεχίζεται η πολεμική για την έλλειψη προφύλαξης από τον Λευκό Οίκο και την οικογένεια Τραμπ, αλλά και την απόφαση της προεδρίας ο Μάικ Πενς να συνεχίσει την προεκλογική εκστρατεία ενόψει της 3ης Νοεμβρίου. Ο Πενς θα αναλάβει την προεδρία εάν ο Τραμπ δεν είναι σε θέση να την ασκήσει.

