Στροφή από τον Τραμπ: Μήνυμα στους Αμερικάνους - Φοράτε μάσκα, χρησιμοποιείτε αντισηπτικό

Στροφή 180 μοιρών ως προς τη στάση του αναφορικά με την πανδημία του κορωνοϊού φαίνεται ότι πραγματοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ, με την περιπέτεια της υγείας του να βρίσκεται εν εξελίξει.

Μέσω του διευθυντή της προεκλογικής του εκστρατείας, Τζέισον Μίλερ, ο οποίος μίλησε στο NBC, ο Ντόναλντ Τραμπ παρότρυνε τους Αμερικάνους να τηρούν τα μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό.

«Αυτό που είπε ο πρόεδρος ήταν να είμαστε προσεκτικοί, θυμίζοντας στους συμπολίτες μας να πλένουν τα χέρια τους, να χρησιμοποιούν αντισηπτικό, αλλά και να βεβαιώνονται ότι εάν δεν μπορούν να τηρούν τις αποστάσεις, να φορούν μάσκα. Και θεωρώ ότι αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό μήνυμα προς όλους τους πολίτες της χώρας», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Μίλερ.

«Μίλησα με τον πρόεδρο χθες (σ.σ.: Σάββατο) το απόγευμα, για περίπου μισή ώρα, και έχει υψηλό ηθικό», είπε αρχικά ο Μίλερ. «Μάλιστα, ο πρόεδρος μού είπε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι θα νικήσει τον κορωνοϊό, ότι ως έθνος θα νικήσουμε τον κορωνοϊό, και ότι η εκστρατεία μας θα νικήσει τον κορωνοϊό. Και μου είπε ότι μόλις βγει από το νοσοκομείο, θα τεθεί ξανά επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας», πρόσθεσε.

Η συμβουλή του Ντόναλντ Τραμπ προς τους Αμερικάνους έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη στάση που κρατούσε όλο το προηγούμενο διάστημα, με την απρόθυμη, στην καλύτερη περίπτωση, τήρηση των μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊό, στάση που είχε ως αποτέλεσμα ο Λευκός Οίκος να εξετάζεται ως εστία υπερμετάδοσης του ιού.

Αξιωματούχος Λευκού Οίκου: Ο Τραμπ αισθάνεται πολύ καλά αλλά θα παραμείνει στο νοσοκομείο

Τα νεότερα για την υγεία του Τραμπ - Η ανακοίνωση της ιατρικής ομάδας του

Η ιατρική ομάδα του Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η κατάσταση της υγείας του συνεχίζει να βελτιώνεται και ότι θα μπορέσει να εξέλθει του νοσοκομείου ήδη από την Δευτέρα.

Ο Τραμπ παραμένει απύρετος από το πρωί της Παρασκευής, οι ζωτικοί του δείκτες είναι καλοί και η ηπατική και η νεφρική λειτουργία κανονικές, ενώ έλαβε και δεύτερη δόση της αγωγής με Remdesivir.

Το «ευχαριστώ» του Τραμπ στους Αμερικανούς

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε σήμερα μέσω Twitter ευχαριστίες στους υποστηρικτές του από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται για την COVID-19 έπειτα από μια σειρά αντιφατικών μηνυμάτων από τον Λευκό Οίκο που προκάλεσαν μεγάλη σύγχυση για την υγεία του.

ΟΤραμπ, που μεταφέρθηκε στο Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Walter Reed την Παρασκευή, δημοσιοποίησε χθες, Σάββατο (ώρα ΗΠΑ), τετράλεπτο βίντεο όπου λέει πως το«πραγματικό τεστ» για την κατάστασή του θα είναι τις επόμενες λίγες ημέρες.

«Τις επόμενες λίγες ημέρες, υποθέτω αυτό θα είναι το πραγματικό τεστ, άρα θα δούμε τι θα συμβεί τις επόμενες μια δύο ημέρες», είπε μπροστά στην κάμερα ο Τραμπ, που έμοιαζε καταβεβλημένος και φορούσε τζάκετ και πουκάμισο.

Thank you so much! https://t.co/UL6P5lRjZI