Αεροπλάνο που έσπασε το φράγμα του ήχου τάραξε όλο το Παρίσι

Ο εκκωφαντικός θόρυβος που ακούστηκε σε όλο το Παρίσι ακόμα και στα προάστιά του, όλοι πίστευαν αρχικά ότι οφειλόταν σε έκρηξη.



Όπως, όπως διευκρινίστηκε στην συνέχεια δεν επρόκειτο για κάτι τέτοιο αλλά για ένα αεροπλάνο που έσπασε το φράγμα του ήχου. Την είδηση μετέδωσε το BFMTV.



Όλα έγιναν τρία λεπτά πριν τις 12.00 ώρα Γαλλίας με αποτέλεσμα να προκληθεί μεγάλη αναστάτωση. Τελικά το μυστήριο λύθηκε και η καρδιά όλων πήγε στην θέση της…

Explosion in Paris heard from games at Rolland Garros



pic.twitter.com/d5ZNKZOdTT