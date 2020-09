Η Αρμενία καταγγέλλει ότι Τουρκικό F-16 κατέρριψε μαχητικό της - Διαψεύδει η Άγκυρα

Ένα τούρκικο μαχητικό F-16 κατέρριψε ένα μαχητικό SU-25 της Αρμενίας σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Την είδηση της κατάρριψης την επιβεβαιώνει και το Υπουργείο Άμυνας της Αρμενίας το οποίο αναφέρει πως ένα «Αρμένικο μαχητικό τύπου SU-25 καταρρίφθηκε από τουρκικό μαχητικό F-16, με αποτέλεσμα ο πιλότος να χάσει τη ζωή του».

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, η επίθεση διεξήχθη από τον εναέριο χώρο του Αζερμπαϊτζάν.

Η Σούζαν Στεπανιάν, εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της Αρμενίας, έγραψε στην σελίδα της στο Facebook ότι το αεροσκάφος ήταν σε στρατιωτική αποστολή όταν κατερρίφθη.

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Άμυνας της Αρμενίας αναφέρει ότι το τουρκικό μαχητικό, που βρίσκονταν στην επικράτεια του Αζερμπαϊτζάν, κάλυπτε τις ενέργειες των ενόπλων δυνάμεων του Αζερμπαϊτζάν, που έπληξαν την αρμενική πόλη Βαρντένις.

"Σήμερα στις 10:30 τουρκικά μαχητικά F-16 απογειώθηκαν από το αεροδρόμιο Γκιαντζά για να παράσχουν κάλυψη στα πλήγματα των ενόπλων δυνάμεων του Αζεϊρμπαϊτζάν στην πόλη Βαρντένις, στα χωριά Μετς Μάτσικ και Σότκ. Τουρκικό μαχητικό τύπου F-16 κατέριψε μαχητικό Su-25 το οποίο εκτελούσε στρατιωτική αποστολή. Ο πιλότος δυστυχώς σκοτώθηκε ηρωικά. Το τουρκικό μαχητικό βρισκόταν σε βάθος 60 χιλιομέτρων (στην επικράτεια του Αζερμπαϊτζάν) σε ύψος 8.200 μέτρων" αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Διαψεύδει η Τουρκία και κάνει λόγο για προπαγάνδα

Να διαψεύσει την είδηση πως ένα μαχητικό της αεροσκάφος κατέρριψε ένα αεροπλάνο της Αρμενίας μέσα στην επικράτεια της δεύτερης έσπευσε η Τουρκία.

Σε διάψευση της είδησης περί κατάρριψης ενός αεροσκάφους της Αρμενίας από τουρκικό F-16 προχώρησε η Άγκυρα.

Αυτό ισχυρίζεται λίγο μετά την ανακοίνωση της κατάρριψης το πρακτορείο Bloomberg.

Δριμεία επίθεση στην Αρμενία και την κυβέρνησή της εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Φαχρετίν Αλτούν μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης από το αρμενικό υπουργείο Άμυνας πως τουρκικό F-16 που είχε απογειωθεί από αεροδρόμιο του Αζερμπαϊτζάν κατέρριψε αρμενικό SU-25.

«Φθηνή προπαγάνδα από πλευράς Αρμενίας, η είδηση πως το τουρκικό F-16 κατέρριψε αρμενικό μαχητικό είναι ψέμα», δήλωσε ακόμη ο Αλτούν.

Σε διάψευση των ισχυρισμών του Γερεβάν προχώρησε και το Υπουργείο Άμυνας του Αζερμπαϊτζάν.

BREAKING (Day 3) - Heavy fighting has continued along the entire NKR-Azerbaijan border through the night. The Armenian MoD reports that Azerbaijan have resumed with large-scale offensive ops & that they have attacked Vardenis — an Armenian town outside of NKR. https://t.co/bhwAZm0hgI