Κορονοϊός: Μη μεταδίδεις τον ιό σε αυτούς που αγαπάς - Το σοκαριστικό σποτ

Στη Μεγάλη Βρετανία η οποία και επίσημα πια, σύμφωνα με τους αρχιάτρους, έχει μπει στο δεύτερο κύμα της πανδημίας του κορονοϊού προκαλεί αντιδράσεις το σποτ της κυβέρνησης της Σκωτίας που στόχο έχει να δείξει πόσο εύκολα μια εγγονή μπορεί να μεταδώσει τον ιό στον παππού της μην τηρώντας τα μέτρα.

Το σποτ έχει διάρκεια 30 δευτερολέπτων και θέλει να περάσει το μήνυμα για το πόσο εκτεθειμένοι μπορούμε να βρεθούμε στον κορονοϊό τον οποίο παρομοιάζει με μια… πράσινη γλίτσα.

Στο βίντεο προβάλλεται η επίσκεψη μιας νεαρής κοπέλας στον παππού της. Η εγγονή κινείται στην κουζίνα του κι αφήνει παντού στο πέρασμά της μια πράσινη αηδιαστική ουσία. Τα ντουλάπια, οι κούπες, οι συσκευές, όλα έχουν λερωθεί.

Έπειτα η κοπέλα κοιτάζει στο κινητό της κάποια βίντεο που τη δείχνουν να διασκεδάζει με τους φίλους της, μια σκηνή που υπονοεί ότι κόλλησε τον ιό κατά τη νυχτερινή της έξοδο.

Στο τέλος του κλιπ, η ίδια αηδιαστική ουσία βρίσκεται στο στόμα του παππού.

Στην περιγραφή του βίντεο δίνεται η επεξήγηση «Να θυμάσαι, αν συναντάς φίλους σου πρέπει να είναι το πολύ έξι άτομα από 2 νοικοκυριά τη φορά (Ως και 4 τη μέρα). Κράτα δύο μέτρα απόσταση, ακόμα και από τους φίλους σου». Στο τέλος του βίντεο, εμφανίζεται το εξής μήνυμα: «Μη μεταδώσεις τον κορονοϊό σε εκείνους που αγαπάς».

Οι επικριτές της καμπάνιας χαρακτηρίζουν το σποτ τρομολαγνικό – Δείτε το

The Scottish Government has released this advert to explain how easily COVID-19 can spread, by using slime instead of germs. pic.twitter.com/EvPEWa4rEB