Καθηγήτρια πανεπιστημίου εύχεται στους οπαδούς του Τραμπ να κολλήσουν κορονοϊό και να πεθάνουν

Ακαδημαϊκός από τη Δυτική Βιρτζίνια των ΗΠΑ σταμάτησε για την ώρα τις παραδόσεις όταν είπε στους φοιτητές της, σε online μάθημα, ότι εύχεται οι υποστηρικτές συγκεκριμένου ανθρώπου που κατεβαίνει για πρόεδρος να κολλήσουν Covid-19 και να πεθάνουν πριν από τις εκλογές.



Το βίντεο με την καθηγήτρια βιολογίας στο Marshall University, Jennifer Mosher, ανέβηκε στα κοινωνικά μέσα και έγινε κακός χαμός.



«Έχω γίνει το είδος του ανθρώπου που εύχεται να κολλήσουν όλοι και να πεθάνουν, με συγχωρείτε», είπε στους φοιτητές της στο μάθημα από απόσταση. Η ίδια δεν κατονόμασε τον προεδρικό υποψήφιο, εννοεί ωστόσο τους υποστηρικτές του Τραμπ, οι οποίοι εμφανίζονται συχνά στις προεκλογικές συγκεντρώσεις χωρίς να φορούν μάσκα.



«Είπα σε κάποιον χθες ότι ελπίζω να πεθάνουν όλοι πριν από τις εκλογές. Είναι η μόνη ελπίδα σωτηρίας που έχω». Και μετά προσπαθεί να το μαζέψει, σχολιάζοντας πως «δεν πρέπει να μιλώ για πολιτική».



Το απρεπές σχόλιο δεν είναι σαφές πότε έγινε, η ανακοίνωση ωστόσο από το πανεπιστήμιο ήρθε την Παρασκευή, στην οποία λέει ότι «είναι σε γνώση μας το σαφές πολιτικό σχόλιο που έγινε από μέλος του προσωπικού μας».



«Η καθηγήτρια απομακρύνθηκε από την τάξη χθες και τέθηκε σε άδεια, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα»...

I guess it's ok for this Marshall U. professor to talk politics and wish Covid 19 death on Trump followers and voters in her lectures?? pic.twitter.com/ge5VLIeqDv