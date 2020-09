Μπαράζ επαφών με αξιωματούχους της ΕΕ και του ΝΑΤΟ είχε το τελευταίο 24ωρο ο Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν ο οποίος μετά την τηλεδιάσκεψη με Άγγελα Μέρκελ και Σαρλ Μισέλ, σήμερα συνομίλησε με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ και την πρόεδρο της Κομισιόν.

Ερντογάν σε Φον Ντερ Λάιεν: Οι μαξιμαλιστικές θέσεις Ελλάδας και Κύπρου το πρόβλημα στη Μεσόγειο

Ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη μεταξύ του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, στον απόηχο της συμφωνίας για έναρξη διαλόγου μεταξύ Ελλάδας – Τουρκίας.

Στη συνομιλία που κράτησε περίπου μία ώρα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τόνισε στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ότι η βάση του προβλήματος στην ανατολική Μεσόγειο είναι οι μαξιμαλιστικές αξιώσεις της Ελλάδας και της Κύπρου και η παράβλεψη των δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων ενώ ευχήθηκε η Ελλάδα να μην χάσει την ευκαιρία όπως στο παρελθόν.

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε, πάντως, έτοιμος για διερευνητικές επαφές με την Ελλάδα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, στη συνομιλία Ερντογάν – Φον ντερ Λάιεν τέθηκε και το θέμα του μεταναστευτικού, με τον Τούρκο πρόεδρο να αναφέρει στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι αν γίνουν βήματα για την ανανέωση της Συμφωνίας της 18ης Μαρτίου, για την επικαιροποίηση της Τελωνειακής Ένωσης και την απελευθέρωση της βίζας, θα διασφαλίσουν ένα σταθερό έδαφος για την πρόοδο των σχέσεων.

Ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε την έκκλησή του για δίκαιη κατανομή του βάρους στο θέμα των μεταναστών, ενώ ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ενωση να εξετάσει τις παραβιάσεις της Ελλάδας και της Frontex στο θέμα της απώθησης.

Very useful exchange with President @RTErdogan on developments in the Eastern Mediterranean and on migration. I welcome the planned launch of talks with Greece, which are essential for stability in the Eastern Mediterranean and for a constructive relationship with the EU. pic.twitter.com/5mWKTh6dZc