Γερμανός ΥΠΕΞ για Μόρια: Η ΕΕ να υποδεχθεί μετανάστες

Nα υποδεχθούν μετανάστες εξαιτίας της «ανθρωπιστικής καταστροφής» που προκλήθηκε από πυρκαγιά στον καταυλισμό της Μόριας, στη Λέσβο, κάλεσε τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Γερμανός ΥΠΕΞ Χάικο Μάας, ο οποίος σε ανάρτησή του στο twitter υπογράμμισε: "Αυτό που συμβαίνει στη Μόρια είναι μια ανθρωπιστική καταστροφή. Πρέπει να προσδιορίσουμε το συντομότερο δυνατό με την Επιτροπή της ΕΕ και άλλα κράτη μέλη της ΕΕ πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε την Ελλάδα. Αυτό περιλαμβάνει επίσης την κατανομή των προσφύγων ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ που είναι έτοιμες να υποδεχθούν (μετανάστες)". Υπενθυμίζεται πως η Γερμανία ασκεί την προεδρία της ΕΕ κατά το τρέχον εξάμηνο.

Was in #Moria passiert, ist eine humanitäre Katastrophe. Mit der EU-Kommission und anderen hilfsbereiten EU-Mitgliedstaaten müssen wir schnellstens klären, wie wir Griechenland unterstützen können. Dazu gehört auch die Verteilung von Geflüchteten unter Aufnahmewilligen in der EU.