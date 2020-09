Σοκ στη Γερμανία με τη Μήδεια που δολοφόνησε με χάπια τα 5 παιδιά της

Συγκλονισμένος εμφανίστηκε ο δήμαρχος του Σόλινγκεν μετά την επίσκεψή του το διαμέρισμα όπου βρέθηκαν νεκρά τα πέντε παιδιά στο έγκλημα που έχει προκαλέσει ανατριχίλα και σοκ σε ολόκληρη τη Γερμανία.



Όταν βγήκε έξω αποσύρθηκε σ’ ένα λεωφορείο της αστυνομίας για να συνέλθει. Όταν μίλησε αργότερα ο Τιμ Κούρτσμπαχ στις κάμερες, η φωνή του έτρεμε: «Έχω πάθει σοκ, απίστευτο σοκ», είπε παίρνοντας βαθιά ανάσα. «Ειδικά όταν είσαι πατέρας»… Ο δήμαρχος πήγε εκεί για να ψελλίσει δυο λόγια προσευχής για τα αδικοχαμένα παιδιά -τρία κορίτσια και δύο αγόρια ηλικίας από 18 μηνών έως οκτώ ετών - που φέρεται να δηλητηρίασε η σύγχρονη «Μήδεια» μητέρα τους. Και να αφήσει έξω από την πόρτα ένα λευκό κερί στη μνήμη τους…

Αδιευκρίνιστα τα κίνητρα της 27χρονης

Πηγή της αστυνομίας είπε στο γερμανικό δίκτυο RTL ότι τα παιδιά δηλητηριάστηκαν με χάπια. Αδιευκρίνιστα παραμένουν τα κίνητρα της 27χρονης μητέρας.

Η παιδοκτόνος, όπως όλα δείχνουν, Κριστιάνε Κ., παραμένει νοσηλευόμενη υπό αστυνομική φρουρά σε κρίσιμη κατάσταση μετά την απόπειρά της να βάλει τέλος στη ζωή της πέφτοντας στις ράγες των τρένων στο σιδηροδρομικό σταθμό του Ντίσελντορφ, περίπου 32 χλμ. μακριά από το διαμέρισμα στο Σόλινγκεν, όπου έκοψε το νήμα της ζωής των παιδιών της. Οι Αρχές αδυνατούν στην κατάσταση που είναι να την ανακρίνουν σε αυτή τη φάση. Το έκτο και μεγαλύτερο παιδί της 27χρονης, ο 11χρονος Μαρσέλ που ήταν μαζί με τη μητέρα του, δεν είδε την απόπειρα αυτοκτονίας, αλλά ταξίδεψε με το τρένο μέχρι το σπίτι της γιαγιάς του στο Μένχενγκλάντμπαχ. «Βρίσκεται σε ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον», είπε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Οι επιθεωρητές της γερμανικής αστυνομίας θα πάρουν σήμερα επίσημα καταθέσεις από τους γείτονες και θα ανακοινώσουν αργότερα σε συνέντευξη Τύπου ό,τι στοιχεία έχουν συλλέξει για το ανατριχιαστικό έγκλημα. H ακριβής αιτία θανάτου των παιδιών θα διευκρινιστεί με την νεκροψία στις σορούς τους, που μεταφέρθηκαν γύρω στα μεσάνυχτα στο νεκροτομείο. Σύμφωνα με τον εγκληματολόγο Άξελ Πέτερμαν η υπόθεση δείχνει ότι η μητέρα πιθανώς έπασχε από σοβαρότατα ψυχολογικά προβλήματα και είχε χάσει την ελπίδα για τη ζωή. Πιθανά προειδοποιητικά σημάδια για το έγκλημα δεν αποκλείεται να μην αναγνωρίστηκαν εγκαίρως λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, όπως π.χ. μια απουσία των παιδιών από το νηπιαγωγείο και το σχολείο, ειδάλλως θα μπορούσαν να ειδοποιηθούν οι Αρχές και να παρέμβουν.

