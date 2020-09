Ρωσικό ΥΠΕΞ: Δεν στηρίζουμε την Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο

Σε απόρριψη των ισχυρισμών οτι η Ρωσία στηρίζει την τουρκική προκλητικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, προχώρησε η το απόγευμα της Πέμπτης η εκπρόσωπος του Ρωσικού ΥΠΕΞ Μαρία Ζαχάροβα.

«Δεν αναζητούμε να επωφεληθούμε από διασυνοριακές διαφωνίες. Η προσέγγιση αυτή ισχύει και στην Ανατολική Μεσόγειο, μία εκρηκτική περιοχή. Η Ρωσία υπερασπίζεται την επίλυση των διαφωνιών μόνο μέσω του πολιτικού διαλόγου», σημείωσε.

Η κ. Ζαχάροβα, χαρακτήρισε επίσης προκλητικούς τους ισχυρισμούς ότι οι «επιθετικές» ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, οφείλονται στη στήριξη της Μόσχας.

Στην ίδια ενημέρωση η κ. Ζαχάροβα ανέφερε «τέτοιους συλλογισμούς μπορώ να τους χαρακτηρίσω παρά μόνο προκλητικούς».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε πως η Ρωσία δεν αναζητά οφέλη μέσα από διακρατικές διαμάχες, προβλήματα, συγκρούσεις, κάτι που «ισχύει πλήρως για μια τόσο ευαίσθητη και εκρηκτική περιοχή όπως η Ανατολική Μεσόγειος».

«Δεν ωθούμε κανέναν σε επιθετικές ενέργειες. Η συνεργασία μας, ιδίως με την Τουρκία, δεν στρέφεται εναντίον τρίτων χωρών» ξεκαθάρισε.

#Zakharova: We do not seek to benefit from cross-border discord. This approach fully applies to the Eastern #Mediterranean, a sensitive and explosive region. #Russia stands for resolving all disputes only through political dialogue. pic.twitter.com/1ucKK6r8yR