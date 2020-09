Σάλος στην Κομισιόν για την σύμβουλο του Μπορέλ με τις φιλοτουρκικές αναρτήσεις

Με κομψό τρόπο άδειασε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν την Νάταλι Τότσι ειδική σύμβουλο του Ύπατου Εκπροσώπου της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Ζοζέπ Μπορέλ, η οποία με ένα retweet που έκανε δεν έκρυψε τις φιλοτουρκικές της διαθέσεις.

Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν μίλησε για προσωπικές απόψεις που δεν απηχούν τις επίσημες θέσεις της ΕΕ, κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Ειδικότερα, o Πίτερ Στάνο υπογράμμισε ότι «οι απόψεις και οι θέσεις που μεταφέρονται από τον Ύπατο Εκπρόσωπο σχηματίζονται στις συζητήσεις με τα κράτη-μέλη. Η κυρία Τότσι δεν χαράζει πολιτική για την ΕΕ, είναι ειδική σύμβουλος, μεταξύ άλλων ευθυνών που έχει, και οι παρατηρήσεις της είναι προσωπικές και δεν αντικατοπτρίζουν τις απόψεις της ΕΕ, δεν αντικατοπτρίζουν τις απόψεις και τις θέσεις του Ύπατου Εκπροσώπου».

Η Νάταλι Τότσι στις 28 Αυγούστου είχε κάνει retweet αυτή την ανάρτηση:

Τρεις ημέρες αργότερα και μετά τον σάλο που προκλήθηκε, η ίδια προσπάθησε να…το μαζέψει: «Η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι παλιά διαμάχη για την κυριαρχία και την ασφάλεια μεταξύ της Ελλάδας, της Τουρκίας και της Κύπρου. Μπορεί να επιλυθεί μόνο εάν η Ελλάδα και η Τουρκία κάνουν στην άκρη τις μάτσο πολιτικές και ανακαλύψουν ξανά το πνεύμα της διπλωματίας του σεισμού του ’99».

This map of territorial waters in the Eastern Mediterranean show that Turkey actually has a point. pic.twitter.com/aioonh7lPR