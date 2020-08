Την τελευταία της πνοή μετά από 238 ημέρες απεργίας πείνας άφησε Tουρκάλα δικηγόρος

Τουρκάλα δικηγόρος που έκανε απεργία πείνας για 238 ημέρες μετά την καταδίκη της πέρυσι για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση πέθανε χθες σε νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης, σύμφωνα με το δικηγορικό της γραφείο.



Το Λαϊκό Δικηγορικό Γραφείο ανέφερε στο Twitter ότι η Εμπρού Τιμτίκ πραγματοποιούσε απεργία πείνας απαιτώντας μια δίκαιη δίκη και πως η καρδιά της σταμάτησε να χτυπά νωρίς χθες.



Διεθνείς νομικές οργανώσεις υπεράσπισης δικαιωμάτων τόνισαν ότι η Τιμτίκ καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης πάνω από 13 έτη, και ο συνάδελφός της, ο Αϊτάτζ Ουνσάλ, ξεκίνησε απεργία πείνας τον Απρίλιο «για να ενισχύσει το αίτημά τους για δίκαιες δίκες και για απονομή δικαιοσύνης στην Τουρκία».



Οι δύο δικηγόροι είχαν πει ότι θα «συνεχίσουν την απεργία πείνας ακόμη κι αν αυτή οδηγήσει στο θάνατό τους», σύμφωνα με την ανακοίνωση της 11ης Αυγούστου της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Αγγλίας και της Ουαλίας, της Διεθνούς Ένωσης Δικηγόρων και άλλων οργανώσεων.



Μια έφεση στην καταδικαστική ετυμηγορία που υποβλήθηκε τον Μάρτιο του 2019, απορρίφθηκε τον Οκτώβριο, ενώ μια επιπλέον έφεση εκκρεμεί στο Ανώτατο Δικαστήριο της Τουρκίας.

Our lawyer Ebru Timtik, on death fast for 238 days with the demand for a fair trial, has died! pic.twitter.com/nHARODYljr