Νέα Navtex για το Oruc Reis από την Άγκυρα μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου

Πριν από λίγα λεπτά ο υδρογραφικός σταθμός Αττάλειας του τουρκικού πολεμικού ναυτικού εξέδωσε νέα NAVTEX για το Oruc Reis.

Περιλαμβάνει ένα νέο τμήμα της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και της κυπριακής ΑΟΖ, ξεκινώντας ακριβώς από το σημείο που οριοθετείται το ανατολικό άκρο της συμφωνίας οριοθέτησης ΑΟΖ με την Αίγυπτο. Σύμφωνα με την αναγγελία, το Oruc Reis θα παραμείνει για έρευνες στην περιοχή μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου. Υπενθυμίζεται ότι η Navtex που έληγε απόψε είχε επεκταθεί ακόμη μια φορά πριν μερικές ημέρες.

Σημειώνεται ότι η τουρκική ενέργεια καταγράφεται ενώ είναι σε πλήρη εξέλιξη η κοινή άσκηση «Eunomia» από Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία και Γαλλία.

Αναλυτικά η NAVTEX

TURNHOS N/W : 1085/20

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REIS, ATAMAN AND CENGIZHAN BETWEEN 27 AUG-01 SEP 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 55.00 N - 027 59.77 E

34 12.28 N - 028 00.12 E

35 12.12 N - 030 22.15 E

34 58.25 N - 030 31.50 E

34 18.58 N - 028 55.57 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 012059Z SEP 20.

Στη ρητορική Ερντογάν κινήθηκε σε συνέντευξή του στο «Αναντολού» σήμερα Πέμπτη 27 Αυγούστου ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ, σημειώνοντας πως η Τουρκία έχει δίκιο και είναι αποφασισμένη να διεκδικήσει τα δικαιώματά της. «Έχουμε δίκιο και είμαστε αποφασισμένοι να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας», δήλωσε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, ανέφερε: «Τούρκοι και Έλληνες πρέπει να μιλήσουμε, να συζητήσουμε και να λύσουμε τα προβλήματα μόνοι μας κι όχι να καταφεύγουμε στην Ευρώπη, την Ε.Ε. ή τη Γαλλία».

Παράλληλα, ο κ. Ακάρ τόνισε πως «η επέκταση των χωρικών υδάτων από την Ελλάδα είναι παράλογη», ενώ διεμήνυσε ότι θα ήταν παράλογο να προσπαθήσει κανείς να εμποδίσει τον τουρκικό στρατό. Όσον αφορά, δε, στις ναυτικές ασκήσεις, ο Τούρκος υπουργός Άμυνας διευκρίνισε: «Θα συνεχιστούν οι NAVTEX μέχρι να τελειώσουν οι έρευνες».

Σχετικά με τη νέα NAVTEX που εκδόθηκε σήμερα, ο Χουλουσί Ακάρ είπε ότι δεν συνδέεται με τις έρευνες στην ενέργεια και ότι αφορά στην εκπαίδευση με πραγματικά πυρά των δυνάμεων του Πολεμικού Ναυτικού στην περιοχή της Αλεξανδρέττας. «Όσο ο υπουργός Ενέργειας συνεχίζει το έργο του στην Ανατολική Μεσόγειο, εμείς είμαστε υπεύθυνοι για την ασφάλεια των δραστηριοτήτων μας εκεί. Από τις 15 Ιουλίου, έχουμε στρατολογήσει 93.327 υπαλλήλους, το 70% των οποίων είναι εμπειρογνώμονες και ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό που συμμετέχει ηρωικά σε επιχειρήσεις», δήλωσε.

«Ούτε μία σταγόνα νερού δεν θα παραχωρήσουμε», είπε σε έντονο ύφος ενώ προειδοποίησε πως «οποιαδήποτε παρενόχληση κατά των συμφερόντων μας θα έχει τίμημα». Τέλος, σχολιάζοντας τις κινήσεις της Ελλάδας, ο κ. Ακάρ ανέφερε ότι «από τη μία μιλά για διάλογο και συνεργασία και από την άλλη ανακοινώνει NAVTEX».

Πηγή: enikos.gr, ethnos