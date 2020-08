Νέες απειλές Ερντογάν: Η Ελλάδα θα είναι υπεύθυνη για ό,τι αρνητικό συμβεί

Νέα επίθεση κατά της Ελλάδας εξαπέλυσε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν. Ο τούρκος πρόεδρος αφιέρωσε πολύ μεγάλο κομμάτι της ομιλίας του, μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, στην Ελλάδα, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο την ενόχλησή του για την αντι-Navtex της Ελλάδας στην παράνομη Navtex της Τουρκίας για το Oruc Reis.

Ο Ερντογάν υποστηρίζει πως η στάση της Ελλάδας είναι ενάντια στις σχέσεις καλής γειτονίας ενώ απειλεί για ακόμα μια φορά λέγοντας πως «ο τούρκικος θα κινηθεί πιο αποφασιστικά για να υποστηρίξει τα δικαιώματα της στην περιοχή» και πώς όσοι βγουν μπροστά στις περιοχές τις οποίες έχει κηρύξει NAVTEX η Τουρκιά «θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες».

Η Ελλάδα δεν έχει δικαίωμα να κηρύξει NAVTEX στην περιοχή. Αυτή είναι μια δύστροπη κίνηση της Ελλάδας. H Ελλάδα με την στάση αυτή, που είναι εναντίον στις σχέσεις καλής γειτονίας, του διεθνούς δικαίου έριξε τον εαυτό της σε ένα χάος το οποίο δεν θα μπορεί να βγει μόνη της. Απο εδώ και πέρα η Ελλάδα θα είναι υπεύθυνη για οποιοδήποτε αρνητικό γεγονός στην περιοχή και θα είναι η μόνη χώρα που θα ζημιωθεί. Όπως ξέρουμε εμείς πρέπει να ξέρουν και οι Έλληνες γείτονες μας πως όσοι ρίχνουν την Ελλάδα μπροστά στον τούρκικο στόλο θα την αφήσουν μόνη σε ενδεχόμενο δυσκολίας.

Η Τουρκία δεν θα υποχωρήσει ούτε ένα βήμα από τη δράση του Ορούτς Ρείς ούτε από την δράση του ναυτικού μας που το συνοδεύει. Αντιθέτως θα κινηθεί πιο αποφασιστικά για να υποστηρίξει τα δικαιώματα της στην περιοχή. Αυτοί που πρέπει να το σκεφτούν το τι θα συμβεί και θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες είναι αυτοί που θα βγουν μπροστά μας στις περιοχές τις οποίες έχουμε κηρύξει NAVTEX.

Επιπλέον, χαρακτήρισε την ανακάλυψη φυσικού αερίου στη Μαύρη Θάλασσα, ως προοίμιο καλών νέων στην Ανατολική Μεσόγειο. Συγκεκριμένα, έκανε λόγο για "σημαντικές ανακαλύψεις" και εξέφρασε την ευχή του να συνεχιστούν τα καλά νέα για τη χώρα του.

Συγκεκριμένα, τόνισε: "Ελπίζουμε πως θα λάβουμε παρόμοια, καλά, νέα και στην Ανατολική Μεσόγειο την ερχόμενη περίοδο".

Συνεχίζοντας και αναφερόμενος επί του κοιτάσματος στη Μαύρη Θάλασσα έκανε λόγο για παροχή σημαντικών πόρων στην οικονομία της χώρας, ενώ σημείωσε πως οι ανακοινώσεις κέρδισαν παγκόσμια προσοχή και εκτίμηση.

Νέα Τουρκική Navtex νότια της Κρήτης

Μετά την παράταση της παράνομης τουρκικής Navtex στην ελληνική υφαλοκρηπίδα μέχρι και τις 27 Αυγούστου, η Τουρκία προχωρά σε νέες προκλητικές ενέργειες κλιμακώνοντας την ένταση.

Συγκεκριμένα, εξέδωσε νέα τουρκική Navtex για άσκηση του τουρκικού πολεμικού ναυτικού με συμμαχικά πλοία, νοτίως της Κρήτης, αύριο 25 Αυγούστου, από τις 8:00-12:00.

Με νέα παράνομη NAVTEX η Τουρκία επιχειρεί να δεσμεύσει περιοχή νοτίως Κρήτης και δυτικά της περιοχής της ελληνικής NAVTEX (490/20) με το πρόσχημα των ασκήσεων του ναυτικού της με πολεμικά πλοία συμμαχικών χωρών!

Η άσκηση θα γίνει αύριο και μένει να δούμε ποιοι είναι οι σύμμαχοι της με τους οποίους θα κάνει ασκήσεις.

Η περιοχή που δεσμεύεται είναι ακριβώς δίπλα σ΄ αυτή που έχει δεσμεύσει η Ελλάδα.

NAVTEX 1069/20

TURNHOS N/W : 1069/20

MEDITERRANEAN SEA

1. TURKISH NAVY AND ALLIED UNITS MARITIME EXERCISE, 25 AUG 20 FROM 0500Z TO 1100Z IN AREA BOUNDED BY;

34 15.00 N – 025 43.95 E

34 15.00 N – 026 35.15 E

33 35.00 N – 026 35.15 E

33 35.00 N – 025 43.95 E

2. CANCEL THIS MESSAGE 251200Z AUG 20.

Με ακόμη μία NAVTEX , η Τουρκία χαρακτηρίζει παράνομη τη δέσμευση περιοχής από την Ελλάδα για ασκήσεις.

TURNHOS N/W : 1066/20

MEDITERRANEAN SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCASTED NAVWARN HA65-490/20 FALLS WITHIN TURKISH NAVTEX SERVICE AREA.

2. ANTALYA NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGE IN THE AREA. HA65-490/20 IS NULL AND VOID.

3. ANTALYA TURK RADIO NAVTEX NR. FA44-1062/20 PROMULGATED ON 23 AUG 20 RELATED TO R/V ORUÇ REIS SEISMIC SURVEY IS STILL VALID AND EFFECTIVE.

4. ALL SHIPS OBLIGED NOT TO ENTER 6 MILE OF SURVEY SHIPS IN THE AREA BOUNDED BY

33 55.22 N – 027 59.83 E

34 58.25 N – 030 31.50 E

34 18.18 N – 030 54.52 E

34 17.03 N – 030 06.12 E

33 49.84 N – 030 06.78 E

33 41.25 N – 028 46.16 E

33 47.41 N – 028 21.48 E

33 53.37 N – 027 59.90 E

5. CANCEL THIS MESSAGE 272200Z AUG 20.