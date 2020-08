Νέα τουρκική NAVTEX για έρευνες του Oruc Reis στο Καστελόριζο - Συνεδριάζει εκτάκτως ΚΥΣΕΑ - ΣΑΓΕ

Σκηνικό έντασης στήνει η Άγκυρα, με τουρκικά πολεμικά πλοία να έχουν αναπτυχθεί σε θαλάσσια περιοχή μεταξύ Καστελόριζου-Ρόδου και Καρπάθου.

Δεκατέσσερα τουρκικά πλοία του πολεμικού ναυτικού έχουν αποπλεύσει από το Ακσάζ καθώς η Άγκυρα εξέδωσε το πρωί της Δευτέρας NAVTEX, με την οποία γνωστοποιείται η διεξαγωγή ασκήσεων με χρήση πραγματικών πυρών σε θαλάσσια περιοχή ανάμεσα σε Ρόδο και Καστελόριζο έως τις 23 Αυγούστου. Πριν από λίγο, απέπλευσε το Oruc Reis με πορεία προς περιοχή νότια της Καρπάθου.

Από ελληνικής πλευράς επίσης έχει κινητοποιηθεί μεγάλο μέρος του ελληνικού στόλου που βρίσκεται εν πλω στο Αιγαίο. Τα πληρώματα βρίσκονται σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής όσο η Αθήνα προσπαθεί να ερμηνεύσει και να αποκωδικοποιήσει τις προθέσεις της τουρκικής πολιτικής ηγεσίας. Κινητοποίηση επικρατεί και στην Πολεμική Αεροπορία.

Συνεδριάζει το ΚΥΣΕΑ

Στις 12.00 θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ).

Συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ)

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Α/ΓΕΕΘΑ Κων .Φλώρος έχει να διαχειριστεί μαζί με τους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Το μεγάλο βάρος πέφτει σε πρώτη φάση τουλάχιστον στο Πολεμικό Ναυτικό. Από χθες ,ωστόσο οι ΕΔ συνολικά είναι σε κατάσταση 100% επιφυλακής.

Υπενθυμίζεται ότι και κατά την κρίση της 21ης Ιουλίου ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ κ. Κωνσταντίνος Φλώρος είχε συγκαλέσει το ΣΑΓΕ ώστε να καθοριστούν και να αποφασιστούν όλες οι ενέργειες των Ενόπλων Δυνάμεων απέναντι στην Τουρκία.

Ο Ερντογάν κλιμακώνει την ένταση

Η κυβέρνηση Ερντογάν προτίθεται όπως όλα δείχνουν να κλιμακώσει την ένταση, με την τουρκική NAVTEX, να ερμηνεύεται ως αντίδραση στη σύναψη συμφωνίας της Ελλάδας με την Αίγυπτο για τη μερική οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών των δύο χωρών, πέρα από την τουρκική τοποθέτηση για "ανύπαρκτη συμφωνία".

Οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι ξανά σε επιφυλακή, ενώ η ετοιμότητά τους αποδείχτηκε και στην πρόσφατη ελληνοτουρκική κρίση και είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν την τουρκική επιθετικότητα. Μάλιστα σύμφωνα με το Militaire.gr το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Oruc Reis και τα συνοδευτικά του πλοία, έχουν θέσει εκτός λειτουργίας τους πομπούς εντοπισμού τους. Ωστόσο όπως αναφέρουν στρατιωτικές πηγές από το ΥΠΕΘΑ "το Oruc Reis και η συνοδεία του, παραμένουν στην Αττάλεια”.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι αναμένουν κίνηση των Τούρκων, μετά από την ολοκλήρωση του υπουργικού συμβουλίου υπό τον Ερντογάν στην Άγκυρα. Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι το Oruc Reis είναι πιθανό να αποπλεύσει συνοδευόμενο από μια "μικρή αρμάδα πολεμικών πλοίων” και να πλεύσει στην περιοχή της NAVTEX που είχε προκαλέσει την τελευταία ελληνοτουρκική κρίση.

H NAVTEX των Τούρκων:

TURNHOS N/W : 1024/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 10-08-2020 07:18)

TURNHOS N/W : 1024/20

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUC REIS, ATAMAN AND CENGIZ HAN BETWEEN 10-23 AUG 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 55.22 N – 027 59.83 E

34 58.25 N – 030 31.50 E

34 18.18 N – 030 54.52 E

34 17.03 N – 030 06.12 E

33 49.84 N – 030 06.78 E

33 41.25 N – 028 46.16 E

33 47.41 N – 028 21.48 E

33 53.37 N – 027 59.90 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 232059Z AUG 20.

Στις Ένοπλες Δυνάμεις έχει σημάνει συναγερμός καθώς είναι προφανές ότι βρισκόμαστε στη δεύτερη και μάλλον πιο σοβαρή φάση της κλιμάκωσης των Τούρκων στο Αιγαίο.

Ο ρόλος της Μέρκελ

Δεν είναι πλέον μυστικό ότι το Βερολίνο και η Α. Μέρκελ έχει αναλάβει ρόλο πρωταγωνιστικό, παράλληλα βέβαια με τους Αμερικανούς. Την κυρία Μέρκελ ενημέρωσε ο Ερντογάν για την απόφαση του να αποχωρήσει η Τουρκία από τις συνομιλίες με την Ελλάδα που θα γίνονταν καθ΄ υπόδειξη του Βερολίνου. Στην κυρία Μέρκελ παραπονέθηκε ότι δήθεν εξαπατήθηκε από τους Έλληνες ,μετά από τη συμφωνία με την Αίγυπτο. Την οποία όπως φαίνεται εμείς υπογράψαμε καθ΄ υπόδειξη των Αμερικανών και γι΄ αυτό δεν μας βγήκε και τόσο καλή.

Ανησυχία στην ΕΕ για το Αιγαίο

Στην επίλυση των ανοιχτών ζητημάτων μέσω του διαλόγου και όχι των απειλών καλεί η ΕΕ την Τουρκία. Πιο συγκεκριμένα, πηγή της ΕΕ τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι "αυτό που θέλει να επιτύχει η ΕΕ είναι η Τουρκία να σταματήσει τις προκλητικές ενέργειες και τις αντιπαραθέσεις και να ξεκινήσει επιτέλους να συμπεριφέρεται σαν κανονικός πολιτισμένος εταίρος, ο οποίος επιλύει τα ανοιχτά ζητήματα μέσω του διαλόγου και όχι μέσω των απειλών και των μονομερών ενεργειών".

Νωρίτερα, την ανησυχία του για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο εξαιτίας της τουρκικής παραβατικότητας εξέφρασε με ανακοίνωσή του ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής.

Η ανακοίνωση του Ζοζέπ Μπορέλ είναι η ακόλουθη: "Οι τελευταίες ναυτικές κινήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο είναι εξαιρετικά ανησυχητικές. Δεν θα συμβάλουν στην εξεύρεση λύσεων. Αντίθετα, θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερο ανταγωνισμό και δυσπιστία. Τα θαλάσσια όρια πρέπει να καθοριστούν μέσω διαλόγου και διαπραγματεύσεων, όχι μέσω μονομερών δράσεων και κινητοποίησης ναυτικών δυνάμεων. Οι διαφορές πρέπει να επιλυθούν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να βοηθήσει στην επίλυση τέτοιων διαφορών και διαφωνιών σε αυτόν τον τομέα ζωτικού ενδιαφέροντος για την ασφάλεια. Ως Ύπατος Εκπρόσωπος για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική της ΕΕ και την Πολιτική Ασφάλειας, θα καταβάλω κάθε προσπάθεια που απαιτείται για την αποκατάσταση ενός τέτοιου διαλόγου και για τη διευκόλυνση της επανέναρξης. Η παρούσα πορεία δράσης δεν θα εξυπηρετήσει ούτε τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε της Τουρκίας. Πρέπει να συνεργαστούμε για την ασφάλεια στη Μεσόγειο".

Οι ΗΠΑ να μιλήσουν ξεκάθαρα

Η δυναμική αντίδραση της διεθνούς κοινότητας μπορεί να λειτουργήσει σαν ένας ικανοποιητικά αποτρεπτικός παράγοντας απέναντι στις αποσταθεροποιητικές ενέργειες της Τουρκίας εκτίμησε ο γερουσιαστής Μπομπ Μενέντεζ. Στάθηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ διαχειρίζεται το θέμα της Τουρκίας, λέγοντας πως η Ουάσιγκτον δεν έχει επιδείξει την ίδια σαφήνεια με τους Ευρωπαίους εταίρους της. Μάλιστα κάλεσε τις ΗΠΑ να μιμηθούν το παράδειγμα της ΕΕ και να μιλήσουν ξεκάθαρα για τις παραβιάσεις στη κυπριακή ΑΟΖ. "Παραμένω πολύ ανήσυχος για τις παραβιάσεις της Τουρκίας στην ΑΟΖ της Κύπρου και της Ελλάδας. Οι Ευρωπαίοι κατανοούν την κατάσταση και έχουν επιβάλει κυρώσεις στην Τουρκία για αυτές τις ενέργειες. Οι ΗΠΑ πρέπει να είναι λιγότερο αμφιλεγόμενες και να μιλήσουν ξεκάθαρα για τις παραβιάσεις στην ΑΟΖ", τόνισε χαρακτηριστικά.

Σε αυτό το πλαίσιο, συνέχισε τη κριτική του για τη στάση της αμερικανικής κυβέρνησης απέναντι στη Τουρκία, φέρνοντας ως παράδειγμα την ιδιαίτερη πρόσβαση που απολαμβάνει ο Τούρκος πρόεδρος στο Οβάλ Γραφείο. Όπως εκτίμησε, πρόκειται για ένα μεγάλο διπλωματικό λάθος, καθώς η Ουάσιγκτον δεν έχει καταφέρει να αποσπάσει κανένα αντάλλαγμα από αυτή την παραχώρηση.

thetoc, militaire.gr