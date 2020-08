Λίβανος: Νεκρός αστυνομικός στις συγκρούσεις με διαδηλωτές!

Βράζει ο Λίβανος! Ένας αστυνομικός σκοτώθηκε στις συγκρούσεις που ξέσπασαν μεταξύ διαδηλωτών και των δυνάμεων ασφαλείας στο κέντρο της Βηρυτού σήμερα, έγινε γνωστό από έναν εκπρόσωπο της αστυνομίας.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό του Λιβάνου, ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν τραυματιστεί στις ταραχές ανήλθε σε 172.

«Διαδηλώσεις στη Βηρυτό: #LebaneseRedCross (ο Ερυθρός Σταυρός του Λιβάνου) μετέφερε 55 ανθρώπους σε κοντινά νοσοκομεία και προσέφερε τις πρώτες βοήθειες σε 117 ανθρώπους επιτόπου», έγραψε σε μήνυμα στο Twitter ο Ερυθρός Σταυρός.

Οι διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση της κυβέρνησης και κοινωνικής μεταρρυθμίσεις, μετά τις φονικές εκρήξεις που συγκλόνισαν την πρωτεύουσα του Λιβάνου πριν από λίγες ημέρες.Δεκάδες διαδηλωτές εισέβαλαν νωρίτερα στις εγκαταστάσεις του υπουργείου Εξωτερικών στη Βηρυτό σήμερα, φωνάζοντας συνθήματα κατά της κυβέρνησης και του πολιτικού κατεστημένου, αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες.

Οι διαδηλωτές έκαψαν επίσης μια φωτογραφία του προέδρου Μισέλ Αούν.

«Θα μείνουμε εδώ. Καλούμε τον λαό του Λιβάνου να καταλάβει όλα τα υπουργεία», φώναζε ένας διαδηλωτής από το μεγάφωνο, με τα επεισόδια να έχουν ξεκινήσει από νωρίς.

Η έφοδος των διαδηλωτών στο κτίριο του ΥΠΕΞ, που μεταδόθηκε ζωντανά από την τηλεόραση, πραγματοποιήθηκε, την ώρα που οι δυνάμεις ασφαλείας είχαν στραμμένη την προσοχή τους στη συγκέντρωση χιλιάδων άλλων ανθρώπων στο κέντρο της πόλης, οι οποίοι αξίωναν από τις αρχές του Λιβάνου να λογοδοτήσουν για τη γιγαντιαία έκρηξη στο λιμάνι πριν από 4 ημέρες, η οποία στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 150 ανθρώπους.

Πριν από λίγο μάλιστα, ακούστηκαν πυροβολισμοί στα σημεία των κινητοποιήσεων στο κέντρο της πρωτεύουσας του Λιβάνου, με την αστυνομία να επιβεβαιώνει στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς τη ρίψη πυρών.

