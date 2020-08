Εικόνες Αποκάλυψης στη Βηρυτό: Ήταν όπως στη Χιροσίμα - Δεκάδες νεκροί

Τουλάχιστον 30 είναι οι νεκροί και 3.000 οι τραυματίες από τις εκρήξεις που σημειώθηκαν σήμερα το απόγευμα στο λιμάνι της Βηρυτού, σύμφωνα με μια προκαταρκτική εκτίμηση που ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Ο επικεφαλής του Ερυθρού Σταυρού είχε δηλώσει λίγα λεπτά νωρίτερα ότι οι τραυματίες στην πόλη ξεπερνούν τους 2.200 και είναι δεδομένο ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί.

Ο κυβερνήτης της Βηρυτού Μαρουάν Αμπούντ χαρακτήρισε "εθνική καταστροφή" παρόμοια με τους βομβαρδισμούς στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, την έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα στο λιμάνι της πρωτεύουσας και είχε ως αποτέλεσμα να επηρεαστεί σχεδόν η μισή πόλη.

Ο Αμπούντ είπε ότι έχει χαθεί η επικοινωνία με μια ομάδα πυροσβεστών που είχε σπεύσει στο σημείο της καταστροφής. "Μια ομάδα 10 ανθρώπων έφτασε στο σημείο. Αυτό που συνέβη είναι παρόμοιο με αυτό που έγινε στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι. Έφτασαν εκεί και εξαφανίστηκαν. Είναι εθνική καταστροφή για τον Λίβανο. Δεν ξέρουμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό", πρόσθεσε.

Περισσότερες από 30 ομάδες διασωστών βοηθούν τους τραυματίες, μετέδωσε το πρακτορείο NNA, επικαλούμενο πηγές του Ερυθρού Σταυρού.

Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στις 17.11, τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας). Είχε προηγηθεί μια μικρότερης ισχύος και πέντε λεπτά αργότερα αναδύθηκε μαύρος και λευκός καπνός. Μετά την έκρηξη, μια στήλη κόκκινου καπνού υψώθηκε στον ουρανό.

"Αισθάνθηκα σαν να γινόταν σεισμός και μετά, ακολούθησε η τεράστια ανάφλεξη και τα τζάμια έσπασαν. Ήταν πιο ισχυρή έκρηξη από εκείνη που σκότωσε τον (πρώην πρωθυπουργό) Ραφίκ Χαρίρι το 2005", είπε μια Λιβανέζα κάτοικος στο κέντρο της πόλης.

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας του Λιβάνου διαβεβαίωσε ότι οι εκρήξεις έγιναν σε μια περιοχή όπου φυλάσσονται άκρως εκρηκτικές ουσίες, όχι όμως εκρηκτικές ύλες.

Σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο NNA του Λιβάνου, η πρώτη έκρηξη σημειώθηκε σε μια αποθήκη πυροτεχνημάτων, κοντά στην οποία βρισκόταν μια άλλη όπου φυλάσσονταν φιάλες υγραερίου.

Η Ρωσία ανακοίνωσε εξάλλου ότι το κτίριο της πρεσβείας της στη λιβανική πρωτεύουσα υπέστη ζημιές, χωρίς όμως να τραυματιστεί κανείς από το προσωπικό.

Οι ισχυρές εκρήξεις που συγκλόνισαν σήμερα το λιμάνι της Βηρυτού ενδέχεται να οφείλονται σε "εκρηκτικές ύλες" που είχαν κατασχεθεί και φυλάσσονταν "εδώ και χρόνια" σε μια αποθήκη, εκτιμά ένας υψηλόβαθμο στέλεχος των υπηρεσιών ασφαλείας του Λιβάνου.

"Φαίνεται ότι υπήρχε μια αποθήκη που περιείχε υλικά τα οποία είχαν κατασχεθεί εδώ και χρόνια και φαίνεται ότι επρόκειτο για άκρως εκρηκτικές ύλες", είπε ο γενικός διευθυντής της Γενικής Ασφάλειας, Αμπάς Ιμπραχίμ, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους της τηλεόρασης ενώ κατευθυνόταν στο σημείο της καταστροφής.

"Οι αρμόδιες υπηρεσίες διενεργούν έρευνα, θα μας πουν ποια ήταν ή φύση του συμβάντος", πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Μισέλ Αούν συγκάλεσε εκτάκτως το Ανώτατο Συμβούλιο Άμυνας, μετά τις βίαιες εκρήξεις που συγκλόνισαν το απόγευμα το λιμάνι της Βηρυτού.

Ο πρωθυπουργός Χασάν Ντιάμπ κήρυξε εθνικό πένθος για αύριο, στη μνήμη των θυμάτων της έκρηξης.

Μεταξύ των τραυματιών είναι και ο Ναζάρ Ναζαριάν, ο γενικός γραμματέας του κόμματος Καταέμπ, μετέδωσε το Al Arabiya. Σύμφωνα με άλλο, τοπικό μέσο ενημέρωσης, το Lebanon24, Ο Ναζαριάν έχει πέσει σε κώμα.

"Είδα μια πύρινη σφαίρα και καπνό να υψώνεται πάνω από τη Βηρυτό. Οι άνθρωποι ούρλιαζαν και έτρεχαν, αιμόφυρτοι. Μπαλκόνια έπεσαν από τα κτίρια. Τα τζάμια στα πολυόροφα κτίρια έσπασαν και έπεσαν στον δρόμο", είπε ένας αυτόπτης μάρτυρας.

Άλλος μάρτυρας είπε ότι είδε πυκνό γκρίζο καπνό κοντά στην περιοχή του λιμανιού και μετά άκουσε μια έκρηξη και είδε φλόγες και μαύρο καπνό. "Όλα τα παράθυρα στο κέντρο της πόλης έσπασαν (…) Επικρατεί απόλυτο χάος", είπε.

Το λιμάνι έχει αποκλειστεί από τις δυνάμεις ασφαλείας, που επιτρέπουν να περάσουν μόνο τα μέλη της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας, τα ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα. Στους δημοσιογράφους έχει απαγορευτεί η πρόσβαση. Γύρω από το λιμάνι, η καταστροφή φαίνεται να είναι ολική. Στις εικόνες που μεταδίδουν τα τοπικά τηλεοπτικά κανάλι, διακρίνονται άνθρωποι εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια, καλυμμένοι από αίματα.

Εκατοντάδες άνθρωποι, που τραυματίστηκαν στις εκρήξεις στο λιμάνι της Βηρυτού, διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, όμως πολλοί παραμένουν παγιδευμένοι σε σπίτια που καταστράφηκαν από τις εκρήξεις, δήλωσε ο επικεφαλής του λιβανικού Ερυθρού Σταυρού.

Ο Τζορτζ Κετάνεχ είπε σε τοπικά ΜΜΕ ότι δεν υπάρχει ακριβής αριθμός των τραυματιών, καθώς πολλοί παραμένουν εγκλωβισμένοι σε σπίτια στην περιοχή των εκρήξεων. Άλλοι διασώθηκαν με βάρκες.

Το λιβανικό τηλεοπτικό δίκτυο LBCI, που επικαλείται το νοσοκομείο Hotel Dieu στη Βηρυτό, μετέδωσε πως παρέχει φροντίδα σε περισσότερους από 500 τραυματίες και δεν μπορεί να υποδεχθεί άλλους.

Δεκάδες τραυματίες πρέπει να υποβληθούν σε χειρουργικές επεμβάσεις, σύμφωνα με το νοσοκομείο, που απευθύνει έκκληση για δωρεά αίματος.

Σχεδόν όλες οι βιτρίνες των καταστημάτων στις συνοικίες Χάμρα, Μπαντάρο και Χάζμιεχ έχουν σπάσει. Έσπασαν επίσης τα παρμπρίζ και τα παράθυρα των αυτοκινήτων. Οχήματα έχουν εγκαταλειφθεί στη μέση του δρόμου, με τους αερόσακους ανοιχτούς.

Ένα πλοίο που βρισκόταν αρόδο στο λιμάνι της Βηρυτού φλέγεται, μετά τις εκρήξεις που σημειώθηκαν το απόγευμα στον τομέα αυτόν, σύμφωνα με μια ανταποκρίτρια του Γαλλικού Πρακτορείου που όμως δεν ήταν σε θέση να διαπιστώσει αν επιβαίνουν άνθρωποι σ’ αυτό.

Στο λιμάνι, ένας αξιωματικός ζήτησε από τους δημοσιογράφους να απομακρυνθούν από τον τομέα, φοβούμενος ότι μπορεί να σημειωθεί έκρηξη στο πλοίο λόγο των καυσίμων που μεταφέρει.

Πολλές αποθήκες του λιμανιού έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ το έδαφος είναι σπαρμένο με σπασμένα τζάμια. Μια πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας είπε ότι συνεχίζονται ακόμη οι προσπάθειες για τον εντοπισμό και τη μεταφορά των θυμάτων.

Κύπρος: Αισθητή σε πολλές περιοχές η έκρηξη στη Βηρυτό

Εκκωφαντικός θόρυβος αναστάτωσε το απόγευμα της Τρίτης (04/08) πολλές περιοχές της Κύπρου, με αποτέλεσμα οι Αρχές να βρίσκονται σε κινητοποίηση, προσπαθώντας να εξακριβώσουν από πού προήλθε.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν αποκλείεται ο κρότος να προέρχεται από το ωστικό κύμα που προκάλεσε ισχυρότατη έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού, το οποίο πολύ πιθανόν να έφτασε μέχρι την Κύπρο.

Τα διεθνή ΜΜΕ κάνουν λόγο για έκρηξη πιθανόν σε πυρομαχικά που βρίσκονταν αποθηκευμένα στο λιμάνι της πόλης.

Παράκληση όπως όλοι οι Κύπριοι που βρίσκονται στο Λίβανο επικοινωνήσουν με το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων ή την πρεσβεία της Κύπρου στο Λίβανο, απευθύνει ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, ο κ. Χριστοδουλίδης αναφέρει: "Όλοι οι Κύπριοι που βρίσκονται στο Λίβανο παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων του ΥΠΕΞ στο τηλ. 99660129 ή με την πρεσβεία μας στο Λίβανο στο τηλ. +9613572139, για σκοπούς άμεσης συνδρομής ή σε περίπτωση ανάγκης".

Το Ισραήλ προσφέρει ανθρωπιστική και ιατρική βοήθεια στον Λίβανο

Συλλυπητήρια Αναστασιάδη

Τα συλλυπητήριά του προς την κυβέρνηση και τον λαό του Λιβάνου, εκφράζει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.

Σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, στα αγγλικά, ο Πρόεδρος Ν. Αναστασιάδης εύχεται ταχεία ανάρρωση των τραυματιών, ενώ εκφράζει την ετοιμότητα της κυπριακής κυβέρνησης να παράσχει οποιαδήποτε βοήθεια κριθεί απαραίτητη.

"Τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου προς την κυβέρνηση και τον λαό του Λιβάνου, ιδιαίτερα προς τις οικογένειες όλων αυτών που πέθαναν στις τραγικές εκρήξεις της Βηρυτού", αναφέρει χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος και προσθέτει: "Ευχόμαστε και προσευχόμαστε για την ταχεία ανάρρωση των τραυματιών. Είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε οποιαδήποτε βοήθεια κριθεί απαραίτητη".

Δένδιας: Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον Λίβανο και την ετοιμότητά μας να συνδράμουμε

Χαρδαλιάς: "Έτοιμη να συνδράμει η Ελλάδα"

Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συνδράμει με όλα τα διαθέσιμα μέσα τις Αρχές του Λιβάνου για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φονικής έκρηξης στη Βυρητό, τονίζει με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, αρμόδιος για την Πολιτική Προστασία και τη Διαχείριση Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς.

Στην ίδια ανάρτηση, ο κ. Χαρδαλιάς επισημαίνει πως "παρακολουθούμε την εξέλιξη και έχουμε ήδη επικοινωνήσει με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας εκφράζοντας την ετοιμότητά μας".

