Βίντεο - σοκ από την τεράστια έκρηξη στη Βηρυτό που εκτόξευσε αυτοκίνητα σε ακτίνα 10χλμ

Σοκάρουν τα βίντεο και οι εικόνες που έχουν κατακλύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στο λιμάνι της Βηρυτού στον Λίβανο από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, και σύμφωνα με μια πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας, υπάρχουν «δεκάδες τραυματίες». Λίγο νωρίτερα, το Γαλλικό Πρακτορείο μετέδωσε ότι ακούστηκαν δύο εκρήξεις και πάνω από την πρωτεύουσα του Λιβάνου υψώνεται ένα πυκνό νέφος καπνού

Οι καπνοί έγιναν ορατοί από μεγάλη απόσταση ενώ ταρακουνήθηκε ολόκληρη η πόλη. Η έκρηξη συντάραξε πολλές περιοχές της πρωτεύουσας, θρυμματίζοντας παράθυρα και πόρτες και τραυματίζοντας ανθρώπους, ενώ αυτοκίνητα εκτοξεύτηκαν σε ακτίνα 10χλμ. Το υπουργείο Υγείας επιβεβαίωσε ότι υπάρχει «πολύ μεγάλος αριθμός τραυματιών» και εκτεταμένες υλικές ζημιές, σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι LBC TV.

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, υπάρχουν πολλοί τραυματίες και έχουν διαπιστωθεί εκτεταμένες ζημιές στο κέντρο της πρωτεύουσας του Λιβάνου, ενώ οι πληροφορίες κάνουν λόγο για δύο εκρήξεις με διαφορά 15 λεπτών. Τζάμια έσπασαν και έπεσαν ψευδοροφές σε πολλά κτίρια σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων από το σημείο της έκρηξης.

Η ισχυρή έκρηξη στην Βηρυτό έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος της πόλης, ενώ σύμφωνα με το sigmalive ακούστηκε μέχρι και την Κύπρο και προκάλεσε αναστάτωση. Ορισμένοι τοπικοί τηλεοπτικοί σταθμοί ανέφεραν ότι η έκρηξη έγινε στο λιμάνι της Βηρυτού, ενώ μια πηγή ασφαλείας δήλωσε στο τοπικό κανάλι LBC ότι η έκρηξη οφείλεται σε πυρκαγιά σε αποθήκη που περιείχε πυροτεχνήματα.

Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί τι προκάλεσε τις εκρήξεις. «Τα κτίρια τρέμουν», έγραψε στο Twitter ένας κάτοικος της πόλης, προσθέτοντας ότι «έσπασαν όλα τα τζάμια» του διαμερίσματός του.

#BREAKING - #Lebanese media claims the MASSIVE #explosions in #Beirut occurred in a fireworks warehouse. Fireworks can be seen in the video, moments later a secondary explosion caused most of the damage. #Lebanon pic.twitter.com/ddM0tojmlU