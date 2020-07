Η Αγιά Σοφιά ήταν και έγινε ξανά τζαμί - Σόου Ερτογάν και η κίνηση του Ιμάμη με το Οθωμανικό Ξίφος

Λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι ολοκληρώθηκε η πρώτη μουσουλμανική προσευχή στην Αγία Σοφία, το μνημείο παγκόσμιας εμβέλειας που πλέον χρησιμοποιείται από την Τουρκία ως τζαμί.

Η Αγιά Σοφιά είναι πολιτιστική κληρονομιά όλης της ανθρωπότητας, είπε ο Ερντογάν. Μετά την προσευχή πήγε στον τάφο του Μωάμεθ του Πορθητή.

Ερντογάν για την Αγία Σοφία: Ήταν και έγινε ξανά τζαμί

Ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν φρόντισε να προκαλέσει στις δηλώσεις του και μετά το τέλος της προσευχής στην Αγία Σοφία. Συγκεκριμένα, ο «σουλτάνος» δήλωσε στις κάμερες των τουρκικών τηλεοπτικών δικτύων ότι «η Αγία Σοφία ήταν τζαμί και έγινε πάλι τζαμί. Επέστρεψε στην πραγματική της μορφή όμως θα παραμείνει ως μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς», δηλώνοντας, μάλιστα, πως έξω από τον ναό βρέθηκαν τουλάχιστον 350.000 πιστοί.

Εν συνεχεία ο Ερντογάν αποχώρησε για να επισκεφθεί τον τάφο του Μωάμεθ του Πορθητή. Να θυμίσουμε πως νωρίτερα έψαλε απόσπασμα από το Κοράνι μέσα στην Αγία Σοφία, κατά τη διάρκεια της προσευχής στο μνημείο το οποίο από σήμερα λειτουργεί ως τζαμί.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επευφημούμενος από πλήθος κόσμου και υποστηρικτές του, έφτασε στην Αγία Σοφία λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Κατά τη διάρκεια της προσευχής μάλιστα, ο Τούρκος Πρόεδρος ανέγνωσε το Κοράνι.

