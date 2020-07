Διάσημος ράπερ σταματά τη μουσική για ένα πολύ συγκινητικό λόγο

Ο 30χρονος ράπερ Logic, ανακοίνωσε στους θαυμαστές του στο Twitter, πως αποφάσισε να "συνταξιοδοτηθεί" από τη μουσική βιομηχανία, αφού ήρθε η ώρα να αφοσιωθεί στο παιδί του.

Στην ανακοίνωση που ανέβασε στο Twitter, ο ράπερ έγραψε:

Ανακοινώνω επίσημα την "συνταξιοδότησή" μου με την κυκλοφορία του τραγουδιού No pressure, από τον παραγωγό No I.D. την 24η Ιουλίου... Ήταν μια υπέροχη δεκαετία. Τώρα ήρθε η ώρα να γίνω ένας σπουδαίος πατέρας".

Σύμφωνα με το BBC, ο γνωστός ράπερ, είχε πολλές επιτυχίες, με τη μεγαλύτερη αυτή του 2017, το τραγούδι που μιλούσε για την αυτοκτονία, με τίτλο το "1-800-273-8255". Είχε διαλέξει για τον τίτλο του τραγουδιού του τον αριθμό της μεγαλύτερης γραμμής πρόληψης αυτοκτονιών στις ΗΠΑ.

Το τραγούδι 1-800-273-8255, είχε βραβευτεί με 2 βραβεία Grammy. Η έμπνευσή του προήλθε από αυτά που μοιράζονταν μαζί του οι θαυμαστές του. "Οι θαυμαστές που γνώριζα τυχαία, μου έλεγαν πράγματα όπως η μουσική σου έσωσε τη ζωή μου ", είχε πει σε συνέντευξή του ο Logic.

"Μετά συνειδητοποίησα τι μπορώ να κάνω ως καλλιτέχνης που "ακούγεται". Δεν προσπαθούσα καν να σώσω τη ζωή κανενός, τι θα γινόταν όμως αν προσπαθούσα να το κάνω;" συμπλήρωσε.

Ο Logic εμφανίστηκε στη μουσική βιομηχανία το 2009, ενώ έχει συνεργαστεί πολλούς γνωστούς καλλιτέχνες, όπως τους Eminem, Childish Gambino, Wiz Khalifa, Will Smith και πολλούς άλλους.

Officially announcing my retirement with the release of “No Pressure” executive produced by No I.D. July 24th...



It’s been a great decade. Now it’s time to be a great father.



Art by @SamSpratt pic.twitter.com/stgSU6dMBt