Απαγόρευση κυκλοφορίας για 6 εβδομάδες στην Μελβούρνη. Χαμός στα σούπερ μάρκετ με άδεια ράφια

Η Μελβούρνη, δεύτερη πολυπληθέστερη πόλη της Αυστραλίας, άρχισε σήμερα την εφαρμογή μέτρων απαγόρευσης κυκλοφορίας για έξι εβδομάδες, μετά την έκρηξη των νέων κρουσμάτων της COVID-19, ενώ οι γειτονικές της Πολιτείες, προχώρησαν στην εφαρμογή μέτρων προκειμένου να αποτρέψουν την εξάπλωση ενός δεύτερου κύματος της πανδημίας.

Η Αυστραλία κατόρθωσε να αποφύγει τις απώλειες που είχαν άλλες χώρες από την εξάπλωση της COVID-19, η οποία έχει στοιχίσει τη ζωή 544.055 ανθρώπων σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ το ξέσπασμα της πανδημίας στη Μελβούρνη, επέβαλε στην Πολιτεία της Βικτόρια τη λήψη “μέτρων προσωπικής απομόνωσης” για τον πληθυσμό των πέντε εκατομμυρίων κατοίκων της.

Coles a wee bit empty, on the shelves of inner East Melbourne. { Real Dads of Melbourne 03/07}. pic.twitter.com/r2YaAP79Wv

Η Βικτόρια ανέφερε χθες 134 νέα περιστατικά μόλυνσης, ενώ ο αριθμός αυτός ήταν μειωμένος σε σχέση με τον αριθμό-ρεκόρ των κρουσμάτων που είχε καταγραφεί προχθές.

Τα ράφια στα σούπερ μάρκετ της Μελβούρνης, της δεύτερης πολυπληθέστερης πόλης της Αυστραλίας, άδειασαν μερικές ώρες πριν τεθούν σε ισχύ νέα μέτρα περιορισμού.

Πάνω από πέντε εκατ. κάτοικοι έλαβαν χθες εντολή να παραμείνουν και πάλι στα σπίτια τους για έξι εβδομάδες.

Η μεγαλύτερη αλυσίδα σουπερ μάρκετ της Αυστραλίας, η Woolworth, αποφάσισε να επιβάλει εκ νέου δελτίο στις πωλήσεις ζυμαρικών, λαχανικών και ζάχαρης μετά τις μαζικές αγορές στις οποίες προβαίνουν καταναλωτές στα καταστήματά της στην Πολιτεία της Βικτόριας.

«Όσο απογοητευτικό κι αν είναι αυτό, στηρίζω (τον περιορισμό) –αλλά θέστε μου πάλι το ερώτημα σε έξι εβδομάδες», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μάικλ Άλμπερτ, κάτοικος της Μελβούρνης.

Ο υπουργός Οικονομικών της Αυστραλίας Τζος Φράιντενμπεργκ δήλωσε στο δίκτυο ABC ότι τα μέτρα περιορισμού στη Μελβούρνη θα κοστίσουν έως 1 δισεκ. δολάρια Αυστραλίας (615 εκατ. ευρώ) την εβδομάδα.

Meanwhile, Coles Footscray looks like a supermarket in Russia after the fall of the Soviet Union. pic.twitter.com/7rVib5S2OF