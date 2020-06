Ένας νεκρός από τον σεισμό μαμούθ στο Μεξικό – Κόβουν την ανάσα τα βίντεο από τον χορό των Ρίχτερ

Ισχυρός σεισμός 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στο Μεξικό με συνέπεια τουλάχιστον ένας άνθρωπος να έχει χάσει τη ζωή του.

Ο νεκρός από τον σεισμό ήταν στη νότια πολιτεία της Οαχάκα κοντά στο επίκεντρο, ενώ υπάρχει και ένας τραυματίας.

Ο σεισμός σημειώθηκε σε χερσαία περιοχή και εντοπίζεται 43 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Χαλάπα στο Μεξικό. Το επίκεντρό του ήταν η νότια πολιτεία της Οαχάκα, σύμφωνα με το μεξικανικό ινστιτούτο.

Το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο κατέγραψε την ένταση του σεισμού στα 7,7 Ρίχτερ. Ήταν πάντως πολύ ρηχός, μόλις 26 χλμ. κάτω από την επιφάνεια της γης, κάτι που ενίσχυσε τη δόνηση. Οι σεισμοί τέτοιου μεγέθους μπορεί να είναι καταστροφικοί.Κτίρια σείστηκαν στην κεντρική Πόλη του Μεξικού από τον σεισμό, με εκατοντάδες ανθρώπους να βγαίνουν από τα σπίτια τους τρέχοντας στους δρόμους, αφού οι συναγερμοί της πόλης ειδοποίησαν τους κατοίκους, λίγα λεπτά πριν από τη σεισμική δόνηση.

Το αμερικανικό γεωλογικό ινστιτούτο (USGS) μετά τον σεισμό εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Ο πρόεδρος Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ δήλωσε ότι δεν υπάρχουν αρχικές αναφορές ζημιών, αλλά πρόσθεσε ότι περιμένει ακόμα αναφορές από την Οαχάκα, μια ορεινή πολιτεία που έχει φυτείες καφέ, παραθαλάσσια θέρετρα και ισπανική αποικιακή αρχιτεκτονική.

Ο Αλμπέρτο Ιμπάνες, ένας φωτογράφος στην πόλη Οαχάκα, δήλωσε στο Reuters ότι ο σεισμός δημιούργησε ρωγμές σε έναν εσωτερικό τοίχο στο διαμέρισμά του και έριξε βιβλία και βάζα από τα ράφια.«Όλοι βγήκαν στους δρόμους, ήταν πραγματικά ισχυρός», είπε ο Ιμπάνες

«Προς το παρόν δεν έχουμε πληροφορίες για πιθανές ζημιές», δήλωσε ο Νταβίντ Λεόν, αξιωματούχος της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας του Μεξικού, ο οποίος συναντήθηκε με τον Μεξικανό πρόεδρο, σύμφωνα με την εφημερίδα Milenio.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Reuters στην Πόλη του Μεξικού ότι δεν είδαν αρχικά σημάδια τραυματισμών ή ζημιών. Το υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας της πρωτεύουσας ανέφερε με βάση πρώτες εκτιμήσεις πως «δεν έχουν κατεδαφιστεί κτίρια».

Οι σεισμοί μεγέθους άνω των 7 βαθμών θεωρούνται ισχυροί και μπορούν να προκαλέσουν εκτεταμένες, βαριές ζημιές. Ένας σεισμός μεγέθους 7,1 που έπληξε το κεντρικό Μεξικό το 2017 σκότωσε 355 ανθρώπους στην πρωτεύουσα και τις γύρω πολιτείες.

Ο σημερινός σεισμός ενεργοποίησε προειδοποίηση για τσουνάμι σε ακτίνα 1.000 χιλιομέτρων στις ακτές του Ειρηνικού του Μεξικού και της Κεντρικής Αμερικής, συμπεριλαμβανομένων του Μεξικού, της Γουατεμάλας, του Ελ Σαλβαδόρ και της Ονδούρας.

Το USGS τόνισε ότι το επίκεντρο του σεισμού βρισκόταν 69 χλμ. βορειοανατολικά της πόλης Ποτσούτλα. Ήταν πολύ ρηχός, μόλις 26 χλμ. κάτω από την επιφάνεια της γης, κάτι που θα ενίσχυε τη δόνηση.

Το Μεξικό είναι μια από τις πιο σεισμογενείς χώρες στον κόσμο.

Στις 19 Σεπτεμβρίου 1985, ένας σεισμός μεγέθους 8,1 έπληξε την πρωτεύουσα του Μεξικού, σκοτώνοντας περισσότερους από 10.000 ανθρώπους και καταστρέφοντας εκατοντάδες κτίρια. Ο σεισμός αυτός, του οποίου το επίκεντρο βρισκόταν στις ακτές του Ειρηνικού, θεωρείται ένας από τους πιο καταστροφικούς στην ιστορία της χώρας.

