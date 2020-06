Τετραήμερη κρουαζιέρα υπόσχεται απεριόριστα πάρτι με 100 κορίτσια

Το περίφημο πάρτι οργίων που διοργανώνει και φέτος η Good Girls Company έχει το επίκαιρο όνομα Sex Island Coronavirus και σύμφωνα με τους διοργανωτές, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν 100 κορίτσια με τον κάθε καλεσμένο να μπορεί να έχει μαζί του δύο κορίτσια την ημέρα!



Παρόλο που η ιστοσελίδα των διοργανωτών ισχυρίζεται ότι δεν επιτρέπεται η προμήθεια ναρκωτικών από τους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του τετραήμερου οργίου, διευκρινίζει με… νόημα, ότι η χρήση μαριχουάνας είναι νόμιμη στην πολιτεία της Νεβάδα.



Επίσης όλες οι γυναίκες είναι άνω των 18 ετών έχουν ελεγχθεί και είναι «καθαρές» από οποιοδήποτε σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα. Η Good Girls Company επίσης ξεκαθαρίζει ότι έχει «σκληρή πολιτική μέτρων προφύλαξης» και ότι οι καλεσμένοι μπορούν να «αλλάξουν κορίτσια με τους άλλους 50 καλεσμένους»



Άλλες δραστηριότητες στις οποίες μπορούν να λάβουν μέρος πλην του σεξ οι καλεσμένοι είναι ιππασία, επισκέψεις σε καζίνο και βόλεϊ.



Ακόμα και τα γεύματα προβλέπεται να είναι «πέντε αστέρων», μαγειρεμένα από επαγγελματίες σεφ και να σερβίρονται από σερβιτόρες. Κάθε καλεσμένος θα διαθέτει την δική του σουίτα, εξοπλισμένη με κλιματισμό, μεγάλο… κρεβάτι, wi-fi και «απόλυτη πολυτέλεια»



Οι καλεσμένοι θα παραληφθούν από το Λαα Βέγκας και με ελικόπτερο θα καταλήξουν στο μυστικό μέρος όπου θα λάβει χώρα το πάρτι.