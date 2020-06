Eurogroup: Στις 9 Ιουλίου η εκλογή νέου προέδρου

Στις 9 Ιουλίου θα εκλεγεί ο διάδοχος του Μάριο Σεντένο στην ηγεσία του Eurogroup, όπως ανέφερε ο ίδιος, με ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Twitter, θέτοντας σε κίνηση τη σχετική διαδικασία στο Eurogroup της Πέμπτης, 11 Ιουνίου.

Όπως ανέφερε, η θητεία του ως προέδρου του Eurogroup θα τερματιστεί στις 13 Ιουλίου 2020.

«Την Πέμπτη, θα ενημερώσω τους συναδέλφους μου στο Eurogroup για την απόφασή μου να μην επιδιώξω μία δεύτερη θητεία, καθώς στις 15 Ιουνίου θα παραιτηθώ από υπουργός Οικονομικών της Πορτογαλίας», σημείωσε. «Με την ίδια ευκαιρία, την Πέμπτη θα ξεκινήσω την πρόσκληση στους υποψηφίους και θα περιγράψω την διαδικασία της εκλογής, που προγραμματίστηκε για τις 9 Ιουλίου», πρόσθεσε ο κ. Σεντένο.

My tenure as Eurogroup President will end on 13 July 2020. On Thursday, I will inform my Eurogroup colleagues of my decision not to seek a second mandate, as by 15 June I will step down as finance minister of Portugal. pic.twitter.com/UZ3IU4EmYB