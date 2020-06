Τραμπ: Πιθανώς προβοκάτορας των ANTIFA ο 75χρονος που σπρώχτηκε από αστυνομικούς

Ο διαδηλωτής στο Μπάφαλο θα μπορούσε να είναι ένας προβοκάτορας της ANTIFA, έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter, o πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στον 75χρονο που έσπρωξαν αστυνομικοί και κατέληξε αιμόφυρτος στο έδαφος.

Συνεχίζοντας ο Αμερικανός πρόεδρος, ισχυρίστηκε ότι ο 75χρονος Martin Gugino απωθήθηκε μετά την προσπάθειά του για εντοπισμό των συχνοτήτων της αστυνομίας για να τις σαμποτάρει. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι παρακολούθησε πως έπεσε πιο σκληρά από ό,τι σπρώχτηκε, συμπληρώνοντας πως θεωρεί ότι θα μπορούσε να είναι στημένο.

Buffalo protester shoved by Police could be an ANTIFA provocateur. 75 year old Martin Gugino was pushed away after appearing to scan police communications in order to black out the equipment. @OANN I watched, he fell harder than was pushed. Was aiming scanner. Could be a set up?

Το βίντεο δείχνει έναν Αμερικανό 75 ετών ο οποίος συνάντησε διμοιρία σε πεζόδρομο του Μπάφαλο στη Νέα Υόρκη και επειδή όπως φαίνεται σχολίασε την υπεροπλία των αστυνομικών δέχθηκε σπρωξιά και κατέληξε αιμόφυρτος στο έδαφος. Τουλάχιστον 40 αστυνομικοί τον προσπέρασαν, ενώ άλλοι εμπόδισαν διαδηλωτές να προσεγγίσουν τον 75χρονο για να τον βοηθήσουν. Οι φωνές που ακούγονται για τον άνθρωπο που «αιμορραγεί», καταγράφηκαν στο βίντεο που εξασφάλισε αμερικανικό δίκτυο παρά την απώθηση που δέχτηκε ο εικονολήπτης.

Το τοπικό κανάλι Nnews4buffalo αναφέρει ότι ο άντρας «υπέστη ρήξη τυμπάνου και πιθανή διάσειση», άλλα δίκτυα σχολιάζουν ότι αστυνομικός πήγε να βοηθήσει ενώ συνάδελφοί του τον απέτρεψαν και τέλος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρεται ότι ο 75χρονος είναι γνωστός ακτιβιστής, ενώ χαρακτηρίζεται ειδεχθές και ντροπιαστικό το νέο «κρούσμα».

This is horrying. This is un-American. This goes against everything we stand for. It is beyond inhumane and we must end it now.



This gentleman is 75 years old... pic.twitter.com/wsuXYs3lcH