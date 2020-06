Άλλη μία νύχτα διαδηλώσεων, ταραχών και συγκρούσεων στις ΗΠΑ. Ένας νεκρός και τραυματίες

Άλλη μια νύχτα ταραχών στις ΗΠΑ που φλέγονται απ’ άκρη ς’ άκρη. Ακόμα περισσότερος κόσμος έξω από τον Λευκό Οίκο παρά την απαγόρευση κυκλοφορίας για να τιμήσουν τη μνήμη του δολοφονημένου Τζορτζ Φλόιντ.

Ένας συνταξιούχος αστυνομικός σκοτώθηκε από πυροβολισμούς στο Σεντ Λούις την Τρίτη. Σύμφωνα με το nypost.com η δολοφονία του μεταδόθηκε live στο Facebook.



Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα ο 77χρονος Ντέιβιντ Ντορν, συνταξιούχος αστυνομικός που υπηρέτησε στο Μισούρι, σκοτώθηκε από τα πυρά ατόμων που έκαναν πλιάτσικο έξω από ενεχυροδανειστήριο φίλου του, εν μέσω των διαδηλώσεων για τη δολοφονία του 46χρονου Τζορτζ Φλόιντ κατά τη διάρκεια της βίαιης προσαγωγής του από την αστυνομία στη Μινεάπολη. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι αρκετά άτομα είπαν ότι η δολοφονία του άτυχου 77χρονου μεταδόθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



“Είδα έναν άνθρωπο να πεθαίνει live”, έγραψε ένας χρήστης του Facebook. Ένας άλλος ανέφερε ότι ο Ντορν κείτονταν αιμόφυρτος στο πεζοδρόμιο και κανείς δεν έσπευσε να τον βοηθήσει. “Αυτό που είδα σε αρκετά live με έκαναν να αρρωστήσω. Ένας άνδρας πυροβολήθηκε και πέθανε έξω από το ενεχυροδανειστήριο”, σημείωσε ένας άλλος.



Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι το συγκεκριμένο βίντεο έχει “κατέβει” από το Facebook.





Η χήρα του 77χρονου είπε ότι ο σύζυγός της ήταν φίλος με τον ιδιοκτήτη του ενεχυροδανειστηρίου και πρόσεχε την ιδιοκτησία του και πως τη νύχτα που σκοτώθηκε ο Ντορν σημειώνονταν βίαιες διαδηλώσεις.



Μέχρι στιγμής η Αστυνομία δεν έχει πραγματοποιήσει κάποια σύλληψη για το τραγικό περιστατικό.



Το αμερικανικό Πεντάγωνο γνωστοποίησε ότι μετέφερε 1.600 στελέχη του στρατού ξηράς στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα, η οποία όπως και πολλές άλλες πόλεις των ΗΠΑ συγκλονίζεται από διαδηλώσεις τις τελευταίες ημέρες.



Κατά τον εκπρόσωπο του υπουργείου Άμυνας Τζόναθαν Ραθ Χόφμαν, έχουν μεταφερθεί «στοιχεία σε ενεργή υπηρεσία» σε «στρατιωτικές βάσεις» της περιφέρειας της Ουάσινγκτον, πάντως όχι «μέσα» στην Ουάσινγκτον.



Ο εκπρόσωπος διευκρίνισε πως οι στρατιωτικοί έχουν τεθεί σε «υψηλό επίπεδο συναγερμού», πάντως δεν «συμμετέχουν» σε επιχειρήσεις των πολιτικών υπηρεσιών επιβολής του νόμου.



Διαδηλώσεις παρά την απαγόρευση κυκλοφορίας



Εκατοντάδες άνθρωποι που είχαν συγκεντρωθεί έξω από τον Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον αψήφησαν ξανά τη νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας που επιβλήθηκε για να αποκατασταθεί η τάξη στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ.



Το πλήθος, που διαδήλωνε ειρηνικά — ήταν πολύ πιο ογκώδες από την προηγουμένη —, γονάτισε την ώρα που άρχιζε η απαγόρευση της κυκλοφορίας χθες, στις 19:00 (τοπική ώρα· στη 01:00 σήμερα ώρα Ελλάδας) φωνάζοντας συνθήματα όπως «αυτό είναι το πρόσωπο της δημοκρατίας», ή «δεν θα φύγουμε».



Όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο, διαδηλωτές εναντίον του ρατσισμού και της αστυνομικής βαρβαρότητας ήταν συγκεντρωμένοι μπροστά στον καινούργιο φράκτη που τους εμποδίζει να μπουν σε ένα πάρκο έξω από το κτίριο της αμερικανικής προεδρίας όπου οι δυνάμεις ασφαλείας έκαναν εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων χθες ώστε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να μπορέσει τα πόδια σε μια εκκλησία που υπέστη μικρές φθορές και να φωτογραφηθεί κρατώντας ένα αντίτυπο της Αγίας Γραφής.



Στην Ουάσινγκτον, όπως και σε δεκάδες άλλες πόλεις στις ΗΠΑ, γίνονται καθημερινά κινητοποιήσεις τις τελευταίες ημέρες από ανθρώπους που καταγγέλλουν τον βαθιά εδραιωμένο ρατσισμό στη χώρα μετά τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ, 46χρονου Αφροαμερικανού, κατά τη διάρκεια της βίαιης προσαγωγής του από λευκούς αστυνομικούς στη Μινεάπολη την περασμένη Δευτέρα.

Πάνω από 60.000 τίμησαν τη μνήμη του Φλόιντ στο Χιούστον



Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν ειρηνικά χθες Τρίτη στην πόλη Χιούστον, στην πολιτεία Τέξας, για να αποτίσουν φόρο τιμής στον Τζορτζ Φλόιντ και να απαιτήσουν δικαιοσύνη, μετά τον θάνατο του 46χρονου Αφροαμερικανού κατά τη διάρκεια της βίαιης προσαγωγής του από λευκούς αστυνομικούς στη Μινεάπολη την 25η Μαΐου.



Ο θάνατος του Φλόιντ πυροδότησε διαδηλώσεις και ταραχές απ’ άκρου σ’ άκρο των ΗΠΑ.



Ο δήμος του Χιούστον εκτίμησε ότι οι άνθρωποι που πήραν μέρος στην πορεία και τη συγκέντρωση ήταν περί τους 60.000.



Ο Σιλβέστερ Τέρνερ, ο 65χρονος δήμαρχος του Χιούστον — Αφροαμερικανός και Δημοκρατικός — είπε απευθυνόμενος στους συγκεντρωμένους ότι η διαδήλωση αυτή αφορούσε «την οικογένεια του Τζορτζ Φλόιντ», ότι «θέλουμε να ξέρει πως ο Τζορτζ δεν πέθανε μάταια».



Οι άνθρωποι που έχουν εκλεγεί «σε θέσεις εξουσίας» πλέον «ακούνε», διαβεβαίωσε ο Τέρνερ. Όμως, «είναι σημαντικό να μην ακούμε απλά, αλλά να πράττουμε. Θέλω να ξέρετε ότι αυτή η διαδήλωση στην οποία συμμετέχετε δεν γίνεται μάταια. Ότι ο Τζορτζ δεν πέθανε μάταια», επέμεινε.



Μέλη της οικογένειας Φλόιντ συμμετείχαν στη συγκέντρωση, που τελείωσε ήρεμα το απόγευμα, με πολλούς να φωνάζουν το σύνθημα «χωρίς δικαιοσύνη, δεν υπάρχει ειρήνη» και το όνομα του εκλιπόντα.



Ο αρχηγός της αστυνομίας του Χιούστον, όπου δεν έχουν σημειωθεί σοβαρά επεισόδια, πήρε μέρος στην πορεία.



Η κηδεία του Τζορτζ Φλόιντ προβλέπεται να τελεστεί την 9η Ιουνίου στην πόλη όπου μεγάλωσε. Προηγουμένως θα γίνουν άλλες δύο επιμνημόσυνες τελετές, στη Μινεάπολη, αύριο Πέμπτη, και στη Βόρεια Καρολίνα, από όπου καταγόταν, το Σάββατο.



Τη συγκέντρωση οργάνωσαν δύο τραγουδιστές της ραπ, ο ένας από τους οποίους, ο Trae Tha Truth (το πραγματικό όνομά του είναι Φρέιζερ Τόμσον ο τρίτος) συνδεόταν για χρόνια για φιλική σχέση με τον Τζορτζ Φλόιντ, ενώ ο δεύτερος διατηρεί φιλικές σχέσεις με την οικογένεια.



«Θα τον αντιπροσωπεύσουμε όπως τού πρέπει», είπε στο πλήθος ο Trae Tha Truth, «θα σκίσουμε αυτό το σύστημα από μέσα προς τα έξω. Ο Τζορτζ Φλόιντ μας κοιτάει από ψηλά τώρα και χαμογελάει», πρόσθεσε.



Η Σίλα Τζάκσον Λι, Δημοκρατική βουλεύτρια που εκπροσωπεί συνοικίες του Χιούστον όπου μεγάλωσε ο Τζορτζ Φλόιντ, είπε στους συγκεντρωμένους πως ετοιμάζει σχέδιο νόμου για να γίνουν μεταρρυθμίσεις στην αστυνομία.



Κάποιοι συνδέουν το ότι στο Χιούστον δεν έχουν σημειωθεί επεισόδια με το ποιος ήταν ο Φλόιντ. «Αυτοί που γνώριζαν καλύτερα τον Τζορτζ βοήθησαν να ορίσουμε τον τόνο (των διαδηλώσεων) στο Χιούστον. Ξέρουν ποιος ήταν. Ότι ήταν στ’ αλήθεια αγαθός γίγαντας, γλυκός τύπος», έκρινε ο Ντέιβιντ Χιλ, ακτιβιστής και πάστορας που γνωρίζει την οικογένεια.

Houston protest today. These are just getting bigger. pic.twitter.com/9ysaGA8Ank