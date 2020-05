Τραμπ: Θα κηρύξω τους Antifa τρομοκρατική οργάνωση

Πλήρη αδυναμία ελέγχου της εκρηκτικής κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στις ΗΠΑ επιδεικνύει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Μάλιστα ο αμερικανός πρόεδρος φαίνεται πως περισσότερο αποτελεί μέρος του προβλήματος παρά της λύσης του: Την ώρα που ακόμα και κυβερνήτες πολιτειών του ζητούν να σταματήσει τις εμπρηστικές δηλώσεις, ο ίδιος συνεχίζει να κατονομάζει αόρατους εχθρούς ως δήθεν ενορχηστρωτές των βίαιων επεισοδίων που ταράσσουν τη χώρα επί 24ωρα, μετά τη δολοφονία του 46χρονου Τζορτζ Φλόιντ.

Μία ημέρα πάντως μετά τη στοχοποίηση της ριζοσπαστικής Αριστεράς και των Antifa για τις βίαιες διαδηλώσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέρχεται, δηλώνοντας αυτή τη φορά, μέσω του αγαπημένου του twitter, ότι οι ΗΠΑ θα χαρακτηρίσουν τους Antifa ως τρομοκρατική οργάνωση.

The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization.

Πάντως ο αμερικανός πρόεδρος προς το παρόν δήλωσε ότι δεν θα καλέσει μονάδες της εθνοφρουράς για την καταστολή των διαδηλώσεων, φοβούμενος ενδεχομένως ότι μία τέτοια κατασταλτική ενέργεια να πυροδοτούσε ακόμα μεγαλύτερη ένταση.

Ήδη πάντως δεκάδες καταγγελίες για αστυνομική βαρβαρότητα "πλημμυρίζουν" τα κοινωνικά δίκτυα.

CW: BLOOD AND GORE



I was protesting tonight. I was recording everything when I got hit with a rubber bullet. This is the result. pic.twitter.com/b6tniiuVSq